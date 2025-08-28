Aviso amarillo en Málaga por fenómenos costeros y rachas de viento superiores a los 60 km/h
Este aviso estará activo desde las 8 de la mañana hasta las 23.59 horas
Si eres de los que piensa que después de la feria es cuando mejor se está en las playas malagueñas, sentimos decirte que no será la jornada más idílica la de este jueves, cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuerte viento y fenómenos costeros en todo el litoral malagueño, de la Axarquía a la costa occidental pasando por Málaga capital.
Este aviso estará activo desde las 8 de la mañana hasta las 23.59 horas. Desde la Aemet explican que el viento del oeste y suroeste será el protagonista de la jornada, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con fuerza siete, y provocando olas que irán de los dos a los tres metros de altura.
Tras unos días pasando mucho calor con la presencia del viento de terral y con una leve tregua hoy, para mañana en Málaga capital se esperan 33 grados de temperatura máxima, frente a los 31 de este jueves. Algo más alta está la máxima de Vélez-Málaga, en 33. En otros puntos del interior como Ronda, la máxima se quedará en 26.
En cualquier caso, este jueves no se vivirá de una manera tan sofocante en la provincia como lo fue el miércoles con máximas que rozaron los 40 grados en algunos municipios del interior como Coín, con 37. En la capital llegamos a los 35,9 grados incluso.
El sábado subirán los termómetros en el interior, alcanzándose máximas de 34 grados en Antequera y Ronda, pero en el litoral malagueño la sensación será similar a la de hoy con termómetros entre los 29 y los 31 grados y mínimas de unos veinte grados.
De cara al arranque de septiembre, al menos la primera semana, parece que los valores serán similares a los del cierre de agosto, con las máximas en unos 30 grados y las mínimas en los veinte.