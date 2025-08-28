Aviso amarillo en Málaga por fenómenos costeros y rachas de viento superiores a los 60 km/h

Si eres de los que piensa que después de la feria es cuando mejor se está en las playas malagueñas, sentimos decirte que no será la jornada más idílica la de este jueves, cuando la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuerte viento y fenómenos costeros en todo el litoral malagueño, de la Axarquía a la costa occidental pasando por Málaga capital.

Este aviso estará activo desde las 8 de la mañana hasta las 23.59 horas. Desde la Aemet explican que el viento del oeste y suroeste será el protagonista de la jornada, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con fuerza siete, y provocando olas que irán de los dos a los tres metros de altura.

Tras unos días pasando mucho calor con la presencia del viento de terral y con una leve tregua hoy, para mañana en Málaga capital se esperan 33 grados de temperatura máxima, frente a los 31 de este jueves. Algo más alta está la máxima de Vélez-Málaga, en 33. En otros puntos del interior como Ronda, la máxima se quedará en 26.