Radiografía de la violencia de género en Málaga en julio: hay 45 casos de mujeres en riesgo alto o extremo

Se llamaban Lina, Pilar y Zunilda. Tenían sus inquietudes, sus sueños y sus aspiraciones. Una se desvivía por sus hijos, otra luchaba para llegar a fin de mes como aparcacoches y la última era todo un icono en el mundo del culturismo internacional. Sin embargo, aunque no se conocían, todas tenían algo en común más allá del hecho de ser mujer: fueron asesinadas por sus parejas o ex en la provincia de Málaga. Sus nombres suponen el 50% de las mujeres asesinadas en Andalucía este año.

Aunque sus asesinos lograron su cometido, son miles las mujeres que en Málaga también sufren el calvario de la violencia de género a diario, ya sea a base de moretones o mediante una rutina con las amenazas e improperios constantes como protagonistas.

A fecha del 31 de julio de 2025, un total de 38.722 mujeres figuran en Málaga como víctimas en el sistema Viogén, la plataforma del Ministerio del Interior de España que tiene como objetivo central hacer un seguimiento coordinado de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género. Si bien, de los 44.201 casos, solo 5.123 están activos y 369 están en supervisión, el escalón previo a quedar inactivos.

Esos 5.123 casos son divididos en el sistema por niveles de riesgo. En la nueva versión de la plataforma ya no aparecen de "riesgo no apreciado", que han sido redistribuidos en los niveles de bajo, medio y alto. En nivel de riesgo bajo están 4.610 mujeres; en riesgo medio, 468; y lo más preocupante viene a continuación: 44 mujeres están en una situación de alto peligro y una de ellas, en nivel extremo.

Esta última es una mujer que se encuentra en la horquilla de edad entre los 31 y los 45 años, que casualmente coincide con el rango que tiene más víctimas inscritas en el sistema, con un total de 15.894.

El dato positivo es que si se ponen los datos sobre la mesa de mayo y de junio, los casos activos han disminuido. Son 40 menos que en el mes de mayo y la bajada desde junio es de 29 víctimas. Otra cifra importante es que en junio había dos casos de riesgo extremo y ahora solo hay una mujer en este punto de la escala de peligro. Si bien, han aumentado los casos inactivos. De los 38.053 casos de mayo, ahora son 38.709.

El sistema recoge cuántas víctimas hay por rango de edad, incluido las menores de edad. En estos momentos hay seis niñas en riesgo medio y 45 en riesgo bajo, con un total de 116 víctimas menores de 18 años en este sistema en Málaga, de las cuales 51 casos se mantienen activos y cinco están en proceso de supervisión.

En el extremo contrario, Málaga es la provincia con más víctimas por encima de los 65 años en el sistema Viogén, con 2.825 en total. Hay un total de 126 casos activos y ocho en proceso de supervisión. Siete mujeres están en riesgo medio y 119 en riesgo bajo.

Respecto a las mujeres maltratadas con menores de edad a su cargo, de 5.123, el total de casos activos, hay 2.586 en los que las víctimas tienen niños por debajo de los 18 años. Así, el Sistema Viogén hace un subapartado para ellas desde 2019 y añaden que hasta el 31 de julio de 2025 hay 36 menores en situación de riesgo, cuatro de ellos en nivel alto y considera que hay 388 casos de especial relevancia, 41 de ellos en alto riesgo.