Málaga vuelve a ser la zona con las temperaturas más altas del día en España: la capital se corona con 37,5 grados

El calor ha vuelto a ser el protagonista de la jornada en la provincia de Málaga. En plena alerta amarilla por calor, cuatro puntos del litoral y el interior de la provincia se han colado este miércoles en el top 10 de máximas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, dos estaciones situadas en la capital y dos del Valle del Guadalhorce forman parte del top cuatro de temperaturas más altas del país y, como era de esperar, también de toda Andalucía de este miércoles.

En el Aeropuerto de Málaga a las 18.10 horas de este miércoles se ha registrado la máxima de la jornada. Han sido 37,5 grados. De cerca le ha seguido la segunda temperatura más alta del día que se ha dado en Álora a las 17.10 horas: 37,3 grados.

Volviendo de nuevo a la capital está el top 3 de máximas de la jornada. En concreto se ha dado en el Centro Meteorológico de Málaga a las 18.20 horas con 37,1 grados. La última temperatura de este ranking de Málaga se ha registrado en Coín a las 15.10 horas: 37 grados.

Cabe recordar que la Costa del Sol, Málaga capital y Valle del Guadalhorce lleva todo el día en alerta amarilla por calor. El aviso comenzó a las 13.00 horas y termina a las 21.00 horas.

La Aemet preveía máximas de hasta 36 grados, acompañadas de vientos de terral que han estado presentes durante toda la jornada y no desaparecerán por completo hasta el próximo viernes.