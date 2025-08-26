Así será la revolución solar de la Universidad de Málaga: convertirá sus tejados en un mar de cristal con 20.000 paneles

La vista que en apenas unos meses se tendrá de las cubiertas de las facultades y edificios de la Universidad de Málaga en el campus de Teatinos, en su Ampliación y en El Ejido variará por completo.

Lejos del cemento o el ladrillo, la perspectiva desde el cielo será la de una especie de mar de cristal, marcado por los alrededor de 20.000 paneles solares que la institución académica quiere instalar sobre los tejados de sus inmuebles.

El drástico movimiento escenifica la determinación de la UMA de impulsar una revolución energética. Y todo ello en el marco de un nuevo contrato mixto para el suministro, instalación y explotación de instalaciones solares fotovoltaicas.

Muestra de la envergadura de la iniciativa es que el presupuesto de licitación asciende a 32.095.790,48 euros (sin IVA), fijándose una duración del servicio de 11,5 años. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de septiembre.

Simulación de la instalación de paneles solares en uno de los edificios de la Universidad de Málaga.

El proyecto contempla la instalación de una potencia mínima de 12 megavatios pico (MWp), mediante la colocación de paneles solares distribuidos en las cubiertas de los edificios universitarios, buscando reducir el consumo energético procedente de fuentes externas y avanzar en la transición hacia la energía sostenible.

Además, el contrato incluye la instalación de un anillo de media tensión que interconectará los centros de transformación de los edificios universitarios para garantizar una red interna estable y eficiente.

Edificios y número de paneles solares por campus.

Campus El Ejido

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 831 paneles (3.324,71 m²)

Antiguo Pabellón de Gobierno y Paraninfo: 366 paneles (649 m² + 910,03 m²)

Facultad de Bellas Artes: 475 paneles (2.247 m²)

Escuela de Arquitectura: 185 paneles (746,36 m²)

Edificio de Usos Múltiples (antigua Escuela de Magisterio): 487 paneles (1.803,8 m²)

Campus Teatinos

Centro de Experimentación Animal: 107 paneles (637,39 m²)

Escuela Ingeniería Telecomunicaciones e Informática: 1.304 paneles (7.731,61 m²)

Facultad de Ciencias y edificio I+D+i: 640 paneles (3.823,57 m²)

Facultad de Ciencias de la Educación: 702 paneles (3.284,43 m²)

Facultad de Derecho: 1.238 paneles (6.242,48 m²)

Facultad de Filosofía y Letras: 1.098 paneles (4.956,39 m²)

Facultad de Turismo y Comunicación: 834 paneles (3.441,47 m²)

Facultad de Medicina: 1.853 paneles (7.609,70 m²)

Polideportivo: 598 paneles (2.126,27 m²)

Servicio Central de Apoyo a la Investigación y Servicio Central de Informática: 193 paneles (835 m²)

Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias: 100 paneles (446,47 m²)

Biblioteca General: 237 paneles (1.096,59 m²)

Aulario López Peñalver: 309 paneles (1.328,28 m²)

Aulario Juan Antonio Ramírez: 149 paneles (635,17 m²)

Aulario Gerald Brenan: 312 paneles (1.332,28 m²)

Aulario Isabel Oyarzábal: 263 paneles (1.019,21 m²)

Aulario Rosa de Gálvez: 213 paneles (862,65 m²)

Aulario Severo Ochoa: 292 paneles (1.332,28 m²)

LaserLab: 117 paneles (478,93 m²)

Ampliación Campus Teatinos

Edificio Ada Byron: 360 paneles (1.337,06 m²)

Centro de Experimentación Animal: 107 paneles (637,39 m²)

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo: 1.639 paneles (6.539,59 m²)

Facultad de Psicología: 569 paneles (5.778,94 m²)

Facultad de Ciencias de la Salud: 1.006 paneles (4.401,15 m²)

Nuevo Pabellón de Gobierno y nuevo Paraninfo: 2.088 paneles (5.307,66 m² + 2.231,74 m²)

Edificio de Bioinnovación: 123 paneles (615,93 m²)

Edificio Bionand: 166 paneles (809,66 m²)

Nueva Facultad de Turismo: 1.879 paneles (8.149,87 m²)

La licitación establece un plazo máximo de 11,5 años para la ejecución y explotación del contrato, que incluye tres fases: la redacción y tramitación de proyectos y permisos, la ejecución material de las instalaciones y la explotación y mantenimiento de las mismas.

Con este ambicioso proyecto, la UMA refuerza su compromiso con la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental y la reducción de su huella de carbono, posicionándose como un referente en la innovación ecológica dentro del ámbito académico.