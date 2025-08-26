El dragón azul, visto en Málaga: "Es algo excepcional. Puede que haya cerca una carabela portuguesa"

El dragón azul, una babosa marina que no suele medir más de cuatro centímetros, está causando un gran revuelo en todo el litoral Mediterráneo después de que se hayan cerrado varias playas ante la presencia de hasta 30 ejemplares de este molusco sin concha urticante que suele alimentarse de medusas como la carabela portuguesa.

La aparición de este dragón azul “es algo excepcional”, según asegura Juan Antonio López, presidente de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo a EL ESPAÑOL de Málaga. También sostiene que su aparición puede estar relacionada “con la subida de la temperatura del agua del mar”.

“Es una especie rara que no se ve de forma habitual”, según el experto, y que suele encontrarse en el Mediterráneo, Atlántico y Pacífico, es decir, “se encuentran prácticamente en todos los mares del mundo tropicales y templados”.

En Mijas se han avistado varios dragones azules, pero “hablamos de ejemplares puntuales y con un número no demasiado grande. Así que aquí no se han cerrado playas de momento”.

En este punto, López pide a toda la población que si ven un dragón azul que “no lo maten” porque “es una especie beneficiosa, ya que se alimenta de medusas, especialmente de las medusas tóxicas” como la carabela portuguesa, la velella y la porpita porpita.

El hecho de que estos dragones azules aparezcan puede estar informando de que su presa está cerca, es decir, “puede haber cerca una carabela portuguesa u otras especies de medusas urticantes” de las que suelen alimentarse.

En cuanto a su picadura, debido a que se alimentan de medusas urticantes adquiere las células urticantes de los ejemplares que consume, por lo que su síntoma principal es la quemadura cutánea.

A personas con alergias o algún tipo de problema “puede afectar con náuseas, efectos neurobiológicos o cortar la digestión”. Eso sí, solo a ciertas personas que son más sensibles, ya que la mayoría solo sufre afecciones cutáneas, pero en ningún momento la picadura es mortal.

Ante la posible aparición de dragones azules en playas del litoral malagueño, desde la Fundación Aula del Mar Mediterráneo invitan a informar a la población de los avistamientos a través de su aplicación InfoMedusa, según López. Esto les permitirá hacer un seguimiento de la especie y conocer su distribución y movimiento.