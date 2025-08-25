Los hosteleros de Málaga piden que se vuelva a potenciar la Feria del Centro y se abra a más calles

La Feria del Centro de Málaga ha perdido fuerza respecto al recinto del Real en los dos o tres últimos años. Los hosteleros están a caballo entre las dos zonas y piden que se vuelva a fortalecer la Feria en el centro de la ciudad e incluso que se amplíen las actividades a más calles.

En la patronal hostelera Mahos han hecho números y aseguran que ha habido una diferencia de un 30% en ventas entre los locales en cuyas zonas había actividades y las que no.

Van más allá porque no es que unos hayan vendido un 30% más que otros. Aseguran que donde ha habido fiesta los ingresos han crecido entre un 10 y un 15% y donde no la ha habido el consumo ha descendido un 20%.

"La feria del centro debe continuar en una línea de mejora y ampliarse a más zonas porque allí donde hay feria, el público responde; y donde no la hay, se nota”, ha señalado Javier Frutos, presidente de Mahos.

Los negocios hosteleros que han resultado beneficiados por la Feria del Centro han sido todos aquellos situados en el entorno de la calle Larios y las plazas de la Constitución, Flores, Obispo y San Pedro Alcántara.

En esos espacios se concentran los grupos de animación, los conciertos y las charangas, acumulando a más gente. Desde Mahos reclaman que estas actividades se extiendan por más zonas del centro para que también se beneficien otros negocios, aunque lógicamente eso implica un mayor gasto para la ciudad en limpieza, seguridad, etcétera.

La patronal ve necesario además que se potencie la Feria del Centro con elementos típicos, es decir, con música folclórica, bailes y espectáculos que atraigan a un público familiar, turistas aparte que están por todos sitios y todo les parece bien.

"La Feria del Centro, como seña de identidad de la feria de Málaga, debe avanzar en su concepción de ambiente festivo durante el día, con más zonas de animación, con una apuesta por la oferta gastronómica y con mayor presencia de actividades relacionadas con la semana festiva”, añade Frutos.

Sobre el recinto del Real no hay queja. Mucha oferta y demanda y buenos niveles de facturación para los hosteleros. Esta patronal también destaca que ha habido más ocupación turística en la capital que el año pasado, que los toros han aumentado la oferta para los días entre semana y que, en general, ha sido una feria "segura".