Málaga registra su tercer julio más cálido en 80 años: un mes con temperaturas por encima de la media y sin lluvias

Una mujer se protege del sol con un sombrero y un abanico. EFE

Las altas temperaturas y las alertas por calor están siendo las grandes protagonistas de este verano en toda España. En Málaga no iba a ser menos y julio de 2025 ha tenido una temperatura media de 1,1 grados por encima de lo habitual.

En concreto, este mes de julio ha sido el séptimo más cálido de la provincia desde 1961. Todo ello se debe a que la temperatura media ha sido de 26,5 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Málaga capital, la temperatura ha sido más elevada que en la provincia. Los mercurios marcaron de media 27,5 grados en el Aeropuerto de Málaga, 1,2 grados por encima de lo habitual. Esto significa que el mes de julio en la capital ha sido el tercero más cálido desde 1942.

Así, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, tras analizar los datos, llega a la conclusión de que el mes de julio ha sido muy cálido y sin precipitaciones, ya que “en la provincia apenas ha habido y en el aeropuerto no se han registrado lluvias.”

Cabe señalar que a lo largo del mes de julio, los termómetros de la provincia de Málaga han marcado en más de una ocasión más de 40 grados.

El pasado 29 de julio en Álora llegaron a los 42,4 grados. Ese mismo día Coín registró 41,6 grados y Estepona 40,3 grados. Estas tres temperaturas fueron el top 3 de máximas del país de ese día.

Unos días antes, el 18 de julio, otra vez en Álora se superaron los 40 grados. Concretamente, alcanzaron 41,7 grados.

Segunda ola de calor en Málaga

Este mes de agosto va en la misma línea que julio. Ha empezado con un aviso especial por una ola de calor que ha tenido a todas las provincias de Andalucía en alerta por altas temperaturas durante los días que ha durado.

La provincia, que ha pasado de puntillas por esta segunda ola de calor, afrontó este martes con dos comarcas en aviso amarillo por altas temperaturas. Hablamos de Ronda y Antequera, ya que la Aemet estimaba que se podrían alcanzar 40 grados.