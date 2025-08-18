La Aemet eleva a naranja el aviso por altas temperaturas de este martes en Málaga: terral y máximas de 39 grados

El mapa de avisos de la Aemet para este martes. Aemet

El cuarto día de la Feria de Málaga capital va a estar marcado por el terral y un aviso naranja por altas temperaturas que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este martes a mediodía. En la Axarquía estarán en alerta amarilla.

En la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y Málaga capital se esperan temperaturas máximas de hasta 39 grados y vientos terrales este martes. En la Axarquía, que también se esperan vientos terrales, las máximas rondarán los 38 grados.

En ambas zonas los avisos comenzarán a las 13.00 horas y se prolongarán hasta las 21.00 horas.

De cara al miércoles los avisos continuarán también entre las 13.00 horas y 21.00 horas. En esta ocasión los avisos serán amarillos, también se esperan vientos terrales y máximas que rondarán los 36 grados.

Las comarcas de Antequera y Ronda se libran, de momento, de los avisos por altas temperaturas los próximos días, según la Aemet.

Temperaturas de este lunes

La temperatura más alta de este lunes se ha registrado en Álora. Concretamente a las 15.30 horas, los mercurios han marcado 42,4 grados.

Le siguen los más de 41 grados que se han vivido en Cortes de la Frontera, Fuente de Piedra y Coín. En Cortes han sido 41,3 grados a las 14.40 horas; en Fuente de Piedra 41,2 a las 14.00 horas; y en Coín 41 grados a las 14.00 horas.

Así, en Antequera, que estaban en alerta naranja, se han llegado a los 40 grados y en Ronda, que se encontraba en alerta amarilla, han registrado 38,1 grados.