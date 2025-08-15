Nueva incidencia en el Cercanías de Málaga: una avería retrasa una hora un tren del Chorro con destino Málaga

Imagen de archivo de un tren de Cercanías.

Nueva incidencia en el Cercanías de Málaga. Un tren que salía del Chorro dirección Málaga centro se ha visto obligado a salir más tarde por una avería en la infraestructura.

Según han informado desde Cercanías Málaga, el convoy retrasado ha sido el de la línea C2 de las 10.43 horas.

El tren ha comenzado la circulación con una demora aproximada de 60 minutos.

Otras incidencias en el cercanías

Cabe recordar que hace unas semanas la circulación de los trenes de Cercanías de Málaga se suspendió por los trabajos de encarrilamiento después de que descarrilara un tren vacío que circulaba entre Málaga Centro Alameda y Los Prados.

Por lo que solo se prestaron servicio ese día en el trayecto Aeropuerto-Fuengirola, según han indicado.

Los últimos trenes de la tarde en circular fueron, en concreto, C2 Málaga-Álora de las 19.40 horas; C1 Málaga-Fuengirola de las 19.50 horas; y C1 Fuengirola-Málaga de las 19.20 horas.