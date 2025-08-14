Tensión en el taller de RENFE Los Prados (Málaga): Transfesa anuncia un ERE que deja en vilo a 34 familias

Imagen de un tren en el taller de Los Prados, en Málaga.

El sindicato del sector ferroviario de CGT ha informado de que la empresa Transfesa ha comunicado este miércoles el inicio de un periodo de consultas por el plazo de un mes para aplicar un despido colectivo en la Base de Mantenimiento Integral de Trenes (BMI) de RENFE en Los Prados.

De acuerdo con el comunicado oficial remitido por CGT, las razones del expediente son "circunstancias organizativas y productivas", al tiempo que se precisa que afectará a 34 trabajadores.

Se ha establecido un calendario de reuniones que comenzará el 27 de agosto, tras el pertinente estudio de la documentación entregada por la empresa en la que en su memoria intentan justificar las causas del ERE.

El movimiento de Transfesa se produce después de que RENFE haya adjudicado a Vectalia parte de los trabajos que estaban subcontratados a la proponente del ERE.

Según CGT, se da la circunstancia de que esta nueva empresa concesionaria asumirá a partir del 1 de septiembre parte de la actual carga de trabajo de la empresa DTA, firma que ha comunicado a Vectalia la obligación de subrogar a la plantilla afectada.

Un movimiento que, por lo que parece, no ha hecho Transfesa, "que en vez de cumplir con el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores propone un ERE extintivo de 34 contratos con el peregrino argumento de que la subrogación no está contemplada en la licitación de RENFE".

En este escenario, el sector ferroviario de CGT en Málaga va a poner en marcha "todas las medidas sindicales y legales a su alcance para garantizar los puestos de trabajo, dado que no existen causas de producción que avalen el ERE".

Asimismo, señala a RENFE como "responsable de esta caza de brujas que Transfesa ha iniciado al dar un trato discriminatorio e ilegal a esas 34 personas elegidas arbitrariamente por la empresa saliente con respecto a la plantilla actual de DTA".

El sindicato denunciante han recordado que el sector ferroviario está escaso de profesionales formados y especializados en el mantenimiento de material ferroviario, algo que queda demostrado en la "perentoria" falta de personal en los talleres.

"Esa es la verdadera responsable del circo espectáculo social que se viene dando por RENFE en los últimos tiempos, con multitud de averías, retrasos y perjuicios a las personas usuarias del ferrocarril", sostiene la CGT, que considera que "no tiene ningún sentido ni legal ni práctico el ERE anunciado por Transfesa en el taller de Los Prados".

CGT, que cuenta con la mayoría de la representación legal en Transfesa, "no va a dejar a ninguna persona trabajadora abandonada a su suerte y va a defender hasta el último de los puestos de trabajo ante la inexistencia de motivos reales para el despido colectivo planteado".