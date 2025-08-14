400 pisos okupados, a la venta en Málaga desde 28.000 euros: "No se pueden realizar visitas"

El rico refranero popular español incluye una sentencia aplicable a muchos ámbitos de nuestras vidas: "Nadie da duros a pesetas". O lo que es lo mismo, nada en esta vida es gratis. Una máxima que pueden aplicar los potenciales compradores de una casa ante la aparición de supuestas gangas.

En un escenario inmobiliario como el actual, con los precios por las nubes, son escasísimas las oportunidades de compra a precios asequibles. Por eso, cuando damos con una de estas bicocas se hace más necesario leer la letra pequeña.

Porque la realidad es que muchos de estos inmuebles que se ofertan por un precio muy inferior al de mercado se encuentran okupados.

Esto es justo lo que ocurre con un buen puñado de pisos repartidos en la provincia de Málaga y que forman parte del extenso catálogo del portal Idealista.

En concreto, según los datos actualizados, la coletilla de "ocupado ilegalmente" aparece en casi 400 inmuebles. Y no todos se encuentran localizados en zonas deterioradas o marginales.

Aunque el reparto geográfico es amplio, afectado este fenómeno a un buen número de municipios, sobre todo costeros, la realidad es que es Málaga capital donde más anuncios hay, con 120.

El análisis de la información de la que dispone Idealista permite constatar que hay pisos okupados que rozan los 800.000 euros.

Este es el caso de un chalet independiente localizado en Calahonda, Mijas. Dispone de 232 metros cuadrados y de cinco habitaciones. El escollo que pesa sobre la propiedad es que se trata de un inmueble "ocupado por persona sin justo título". "Debido al estado ocupacional del activo, no se pueden realizar visitas al mismo", se precisa en el anuncio.

Sin alcanzar este valor, hay no pocos ejemplos de inmuebles okupados con precios que alcanzan los 500.000 euros. Este es el caso de un piso en Puerto Marina, en Benalmádena.

Dispone de 174 metros cuadrados y dos habitaciones. Pese a su condición de "vivienda ocupada", el anuncio destaca la posibilidad que tiene el comprador de tener su "nuevo hogar en el corazón de Puerto Marina".

En Estepona hay otro ejemplo más exclusivo todavía. Casi 560.000 euros piden por una casa de 102 metros y tres habitaciones. "Con vistas al mar, interiores luminosos y aparcamiento privado incluido, es una opción inteligente y libre de estrés para los compradores internacionales que buscan estilo de vida, comodidad y valor", dice el anuncio.

En el otro extremo de la balanza podemos encontrar un piso en el barrio Palma-Palmilla, 44 metros cuadrados y tres habitaciones. El precio de venta es de 28.000 euros. Un valor ciertamente atractivo para cualquier comprador si no fuera porque también está okupado.

"Producto en cesión de remate especial para inversores-sin financiación", se indica, al tiempo que se advierte a todo aquel interesado que no se puede visitar.

El mensaje se repite en los otros cientos de anuncios afectados por esta misma particularidad. Esta condición hace que se trate de inmuebles de difícil salida, ya que obliga al comprador a asumir el riesgo cierto de tener que esperar a la desokupación, si es que se produce. A lo que se une la inexistencia de garantías respecto al buen estado de la casa.