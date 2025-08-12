Un vuelo se desvía hasta Málaga para dar "atención urgente" a un pasajero con problemas de corazón

Los controladores aéreos han publicado en su cuenta oficial de Twitter el tenso vuelo que vivieron este lunes los pasajeros de un avión procedente de Barcelona y con destino a Fuerteventura que acabó teniendo que desviarse hasta Málaga para atender a un pasajero con posibles problemas de corazón que necesitaba "atención urgente en tierra".

Según han informado en X,antiguo Twitter, el avión se encontraba sobrevolando Marruecos, cuando se vieron obligados a desviarse hasta la Costa del Sol para atenderle. Para llevar a cabo este desvío, los controladores aéreos tuvieron que facilitar el descenso continuado para una aproximación directa en la pista 31 para poder aterrizar cuanto antes y que el hombre fuera atendido en tierra.

⚠️ La tripulación del vuelo procedente de Barcelona con destino Fuerteventura, sobrevolando Marruecos, decide desviarse a 📍#Málaga para atender a un pasajero con posible problema de corazón ❤️ que necesita atención urgente en tierra.

Para garantizar la prioridad del vuelo, detuvieron momentáneamente los despegues en el aeropuerto e instruyeron a varias tripulaciones de otros vuelos en llegadas a que esperaran al norte del aeropuerto. Mientras tanto, se coordinó con el aeropuerto la asistencia médica.

Una vez aterrizó y quedó liberada la pista, reanudaron inmediatamente los despegues por pista 13 y dirigieron la secuencia de llegada para aterrizar por pista 12. "Deseamos pronta recuperación al pasajero y agradecemos la colaboración al resto de tripulaciones", zanjaron.