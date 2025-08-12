Incendio en Gaucín: el Plan Infoca moviliza aviones y brigadas para frenar las llamas

La provincia de Málaga tampoco se libra de los incendios forestales. Aunque muy lejos de la intensidad de los fuegos activos en otros puntos de España, los operarios del Plan Infoca trabajan en la tarde de este martes en sofocar un incendio declarado en Gaucín.

De acuerdo con los datos aportados desde el organismo regional, participan en los trabajos de extinción tres aviones (uno ligero, uno semipesado y uno pesado), a los que se suman un grupo de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y dos brigadas de refuerzo en incendios forestales (BRICA).