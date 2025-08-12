El Aeropuerto de Málaga pulveriza cifras y se acerca a los 3 millones de pasajeros en julio

Mes tras mes, los datos de pasajeros que pasan por el Aeropuerto de Málaga avalan la decisión del Ministerio de Transportes de poner en marcha la maquinaria para ampliar sus instalaciones.

Tras seis meses pletóricos, con un acumulado cercano a los 12,4 millones de viajeros, el aeródromo de la Costa del Sol arranca la segunda mitad del ejercicio con otro importante parámetro.

De acuerdo con las estadísticas de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), a lo largo del pasado mes de julio han sido 2.866.642 de personas las que han pasado por las instalaciones malagueñas. El dato supone un crecimiento del 7,8% respecto al mismo periodo del año pasado.

Esto hace que en los primeros siete meses del ejercicio sean ya más de 15,2 millones de pasajeros. De los grandes aeropuertos nacionales, el de Málaga es el que tiene mayor crecimiento interanual.

En términos absolutos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas se mantiene como el que más movimiento de pasajeros tiene, con 6.170.130 en julio (+0,6%). Le siguen Barcelona-El Prat, con 5.540.010 (+2,9%) y Palma de Mallorca, con 4.594.987 (-0,1%).

La mejora de los datos se percibe igualmente en el apartado de operaciones. El de Málaga ha registrado 19.814, lo que supone un crecimiento del 7,7%. En cuanto a las mercancías, se han contabilizado 441.462 toneladas, con un 4,8% de incremento.

El comportamiento del Aeropuerto de Málaga ha obligado a los responsables del Gobierno central a poner sobre la mesa un proyecto de ampliación de las instalaciones.

Atendiendo a lo presentado de manera oficial, la operación busca adecuar las instalaciones al crecimiento de pasajeros y de vuelos.

Entre los objetivos está generar una terminal capaz de acoger hasta 36 millones de pasajeros, mientras que se espera que las obras puedan iniciarse en 2028. A la espera de que se conozcan los detalles finales, la inversión podría rondar los 1.500 millones de euros.