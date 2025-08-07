El pueblo de Málaga donde Julio César se curó con sus aguas bate récords: es donde más sube el precio de la vivienda

Composición de los baños romanos de la Hedionda, en Casares, y la imagen de Julio César. Alba Rosado

La temperatura del mercado inmobiliario en Málaga se mantiene caliente. En línea con lo que viene sucediendo en los últimos años, de manera especial tras la pandemia de la COVID, comprar una vivienda usada en la provincia adquiere dimensiones casi épicas.

Más allá de las condiciones económicas de los potenciales compradores, el verdadero obstáculo a superar tiene que ver con una irrefrenable subida de los precios en la mayor parte del territorio.

Una realidad que vuelve a quedar plasmada en el último informe de precios elaborado por el portal Idealista. De acuerdo con este trabajo, con los datos del pasado mes de julio, el precio medio de la vivienda en Málaga provincia se disparaba un 14,1%, alcanzando los 3.794 euros el metro cuadrado.

Es el máximo conocido hasta la fecha, superando con mucho los 2.110 euros de media de la provincia de Cádiz, la segunda en Andalucía.

Vistas del municipio de Casares.

Esta implacable realidad excede con mucho las plazas urbanas. Lejos de los tiempos en los que eran las ciudades las más afectadas por estas variaciones al alza, Idealista pone de manifiesto que, al menos en el último intervalo analizado, son pequeñas localidades las que sufren los mayores incrementos.

El análisis de los datos objetivos permite concluir que es el pueblo en el que nació el padre de la patria andaluza, Blas Infante, el que padece la subida más acusada.

En concreto, el valor del metro cuadrado construido en este municipio se dispara hasta los 3.575 euros, lo que supone un 38,1% más que en julio del año pasado.

Con unos 8.500 vecinos, Casares es un municipio que remonta su origen a los tiempos de los íberos y fenicios. Se afirma que en el año 61 a. C., Julio César, de quien se deriva el nombre de la ciudad, utilizó los famosos baños de la Hedionda para curarse con sus aguas sulfurosas de la enfermedad hepática que padecía.

Imagen de Finca Cortesín, en Casares.

Idealista recoge actualmente 685 anuncios de pisos en venta. El más económico es una casa que está sin terminar, de 40 metros cuadrados y que está en el mercado por 40.000 euros. En el otro extremo, una de las villas de la lujosa Finca Cortesín. Con 752 metros cuadrados, se puede comprar por 9.000.000 de euros.

Sin alcanzar este porcentaje de subida, Caleta de Vélez, en pleno litoral oriental, asoma como el núcleo con la segunda mayor subida de la vivienda de segunda mano. En el último año, el metro cuadrado en este punto se ha disparado un 27,8 %, hasta alcanzar los 2.908 euros.

Destaca, igualmente, el caso de Periana, una localidad del interior de la comarca de la Axarquía donde se aprecia una subida del 26,5%. El metro cuadrado vale ahora 1.288 euros. Por encima del 20% de incremento están también Chilches (+21,8%), donde el metro asciende a 2.356 euros, y Frigiliana (+ 21,2%), con 3.241 euros el metro.