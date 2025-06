Un kamikaze provoca cuatro muertos en Málaga, uno de ellos un policía, en una persecución tras haber robado una farmacia

Tres ladrones y un subinspector de la Policía Nacional han muerto esta madrugada en Málaga tras un tremendo accidente de tráfico.

Los tres ocupantes de uno de los vehículos, según han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL de Málaga, habían intentado atracar una farmacia en la barriada de Puerto de la Torre.

Fueron detectados por agentes de la Policía Local de Málaga y se inició una persecución por carretera.

Los supuestos atracadores se han metido en dirección contraria en la A7 y, al huir de esa persecución en modo kamikaze, han impactado a gran velocidad contra otro vehículo que venía de frente.

En ese otro vehículo estaba un subinspector de la Policía Nacional que regresaba a casa de trabajar y que también ha perdido la vida.

El suceso se ha producido alrededor de las 5:30 en el kilómetro 1.000 de esta vía a la altura de Torremolinos.

La tragedia ha corrido como la pólvora entre los grupos de los agentes policiales, que han lamentado la muerte del compañero.

Así ha quedado uno de los vehículos. Consorcio Provincial de Bomberos

Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de la farmacia la Rodulfo, situada en la calle Lope de Rueda de la capital malagueña, que han confirmado que han sido los atracados.

No obstante, señalan que los atracadores no han conseguido llevarse ningún botín. Forzaron el cajetín de la cerradura, pero no se pudieron llevar nada de valor.

Según se observa en la cámara de seguridad del establecimiento, los tres atracadores se fueron directos a la caja. Intentaron forzarla incluso con mazas, pero era tal el sistema de seguridad que acabaron desistiendo y huyendo.

Es una farmacia muy próxima a la salida de la autovía, fueron localizados por la Policía Local, se inició la persecución, se metieron en sentido contrario y todo ha terminado en tragedia.