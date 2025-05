Bernardo Quintero "da un paso al lado" en la gestión de Google Málaga y vuelve a la "cueva" a "cocinar ideas"

Bernardo Quintero, uno de los mayores responsables de que Google abriese en Málaga a finales de 2023 uno de sus centros de ciberseguridad, cambia el rol que ha venido desempeñando en los últimos años.

Tal y como ha anunciado en sus redes sociales, hace una semana fue comunicada internamente la decisión de dejar su papel como manager de equipos en Google.

"No ha sido una decisión de última hora, sino el resultado de un proceso que llevábamos tiempo planificando", explica en el mensaje.

En el mismo subraya la suerte de estar rodeado "de gente mejor que yo". "Personas a las que admiro, no solo por su talento profesional, sino por los valores humanos que los sustentan. Pero no basta con decirlo", añade.

https://www.linkedin.com/posts/bernardo-quintero-49697b2_hace-una-semana-anunciamos-internamente-que-activity-7333016670971527170-8WP3?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAE4PrQ4BTxki7Ihw-bFqjRtpIcKdG_rn4no

El paso al lado que protagoniza Quintero trae como efecto inmediato el crecimiento en el "liderazgo que ya venían ejerciendo Emiliano Martínez Contreras al frente de producto, Juan Antonio Infantes Díaz al timón de ingeniería y Paloma Simón Márquez al mando de GSEC Málaga". En las manos de todos ellos pasa ahora a estar Google Málaga.

Agradece a Google, "una vez más (y no sé cuántas van)", su sensibilidad y flexibilidad para permitirle hacer algo "poco habitual". "En vez de perseguir el camino que se esperaba hacia VP, sumando más equipos y responsabilidades, he decidido dar un paso al lado y dejar ese rol en manos de personas de mi equipo que lo hacen y harán mejor que yo", confiesa.

"Me vuelvo a la cueva, al sótano de Google… a ese sitio donde se cocinan las ideas. A experimentar, a fallar, a frustrarme… y a sentir ese subidón cuando por fin algo funciona. Vuelvo al origen, a lo que me apasiona, a lo que me hace feliz. Vuelvo donde siento que puedo aportar más", concluye.