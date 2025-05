Así es el ‘tinglao’ desde el que saldrá la Esperanza de Málaga en Roma: un homenaje a la Basílica de San Pedro del Vaticano

Andalucía ya está presente en la piazza Celimontana de Roma. El ‘tinglao’ desde el que saldrán la Virgen de la Esperanza de Málaga y el Cristo de la Expiración (Cachorro) de Sevilla ya está preparado y su entrada tiene un gran significado que muchos sabrán cuál es solo con mirarlo.

En el interior de la carpa ya se está montando el trono de la Esperanza de Málaga, según informó la Archicofradía del Paso y la Esperanza a través de sus redes sociales. Ahora, todo el que pase por delante de esta y se fije en su entrada se dará cuenta de que hace referencia a las puertas de la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Sus dimensiones son 30 metros de largo, 15 de ancho y 10 metros de alto. Estas dimensiones eran necesarias para la elevada altura del paso de Sevilla y el trono de Málaga.

Paso y Esperanza Cuenta atrás para la Gran Procesión de la Esperanza en Roma: arranca el montaje del trono en el ‘tinglao’

La estructura metálica está recubierta para simular la Puerta Santa de San Pedro del Vaticano. Esto se debe a que la puerta de este templo es el símbolo del Jubileo, el motivo por el que la Esperanza y el Cachorro se han trasladado hasta Roma.

El trono de la Esperanza de Málaga llegó hace unos días a Roma, según informaron desde la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza a través de una publicación en redes sociales, donde se veía a un grupo de hermanos rodeados de cajas dentro del ‘tinglao’ desde el que saldrán la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Expiración, comúnmente conocido como El Cachorro, el próximo fin de semana.

Cabe recordar que la Gran Procesión de la Virgen de la Esperanza y el Cachorro en Roma ha adelantado su horario de salida. Será a las 14.00 horas cuando el cortejo comience su recorrido, que se vio ampliado, en lugar de a las cinco, como estaba previsto. Y se prevé que las imágenes procesionarán por las calles romanas durante unas seis horas.

El punto de inicio de la Gran Procesión se adelantará a la Via Claudia, en concreto, junto a la Piazza Celimontana, un espacio que también permitirá que el enclave de finalización del recorrido sea el mismo que el de salida.

De esta manera, y tras barajar variables a pie de recorrido entre la coordinadora del Comité Organizador, Paloma Saborido, y las autoridades romanas y del Dicasterio, el recorrido queda de la siguiente forma:

Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Con la ampliación, el trazado alcanza la longitud total de 3,75 km. aproximadamente, lo que permitirá que la Gran Procesión discurra por enclaves históricos de la ciudad. Esta ampliación repercutirá también en la mejora tanto de la organización y logística de la comitiva como de la distribución de peregrinos, fieles y público en general a lo largo del recorrido.