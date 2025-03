Óscar Puente sobre el tren litoral de Málaga: "Tenemos que poner uno desde Algeciras hasta Nerja"

El Congreso Provincial del PSOE Málaga ha llegado a su fin de la mano del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Después de que Josele Aguilar diera a conocer a la Ejecutiva Provincial que le acompañará al frente de la secretaría general del partido, Puente ha asegurado que el Gobierno de España va en serio con la construcción de tren litoral.

"Tenemos que poner un tren desde Algeciras hasta Nerja y veremos sino hasta un poco más lejos", ha señalado el ministro durante su intervención al referirse al estudio de viabilidad de este proyecto que ya se ha licitado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que este era un proyecto autonómico del que el Gobierno de España, demostrando, según Puente, que "una vez más es la izquierda la que viene a salvarlos".

Por ello ha querido mandar un mensaje al Partido Popular: "Quienes hicieron negocio con la especulación que no nos metan prisa porque ellos son los responsables de que Málaga esté en esta situación".

Con esa "situación" se refiere a "problemas con el tren, saturación en el tráfico, autovías... es momento también de reflexionar sobre por qué Málaga está así y tiene un problema de infraestructuras y saturación".

Esto, a juicio del ministro, se debe a que la provincia es "un ejemplo de un modelo que tiene una ideología, un modelo de hiperdesarrollismo con nula planificación urbanística que pensaba en la especulación".

El tren litoral, un proyecto nada fácil

Volviendo al tren litoral, ha remarcado que no lo pueden hacer "tan fácilmente" por dos razones: "una la madre naturaleza y la otra es fruto de las decisiones del hombre porque hay viviendas por todas partes y es muy complicado".

Asimismo, ha señalado que en las próximas semanas volverá a la Costa del Sol para hacer anuncios "importantes" y ha incidido en que las noticias llegarán poco a poco porque "no me gusta decirle a la gente lo que no se puede hacer. Para lo que no estoy es para dar esperanzas vanas".

En este punto se ha dirigido a la Junta de Andalucía y les ha dicho “lo mismo que al alcalde de Madrid”: “si causáis los problemas, pagadlo vosotros. No nos podemos hacer cargo de todo”. Además, ha añadido que “tienen que hacerse cargo de sus competencias porque ellos están allí para hacer cosas”.

La ampliación del Metro de Málaga o la autovía de Ronda son algunos de los ejemplos que ha puesto el ministro de Transportes sobre las infraestructuras que son competencia de la Junta de Andalucía y en este caso del Partido Popular. “Podría ser peor. Pensad que este es el PP bueno, el de Moreno Bonilla, podría ser como el de Mazón”, ha señalado.

De esta manera, ha recordado a Andalucía que tiene “una responsabilidad y una oportunidad”: “Tenemos que recuperar Andalucía, el PSOE de Andalucía tiene que volver a ser líder en esta sociedad. Desde Málaga hasta Almería, pasando por Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla hasta llegar a Cádiz y Huelva”.

Visita a Álora

El Congreso Provincial no ha sido la única parada de Puente en Málaga. También ha estado en Álora, donde ha visitado las obras que mejorarán los caminos de evacuación y accesos de la alta velocidad Córdoba-Málaga. "El puente facilitará la vida y la seguridad de los vecinos de la zona", aseguraba en sus redes sociales.

Sobre esto, ha asegurado que ha comprobado que en Málaga y Andalucía "cada vez hacemos las ejecutivas más juntas".

Josele Aguilar, secretario provincial

Por su parte, Josele Aguilar, secretario provincial del PSOE Málaga, se ha dirigido al ministro para asegurarle que "muchos te admiran por como plantas cara a la derecha". A su juicio, Puente es "un ejemplo".