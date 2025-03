Las cofradías de Málaga rechazan las pegatinas antideslizantes para la Semana Santa

El último intento del Ayuntamiento de Málaga por reducir el riesgo de resbalones durante las procesiones de Semana Santa, la colocación de unas pegatinas antideslizantes sobre las calles, parece que no tendrá mucho recorrido. Al menos si la decisión depende del visto bueno de las cofradías.

La posición de la Agrupación de Cofradías, por boca de su presidente, José Carlos Garín, es claramente contraria a la posibilidad de aplicar esta solución. En declaraciones a EL ESPAÑOL de Málaga, el dirigente ha manifestado que más allá de su posible resultado, que está pendiente de quedar demostrado, en el plano estético "no es algo que sea compatible con una ciudad como la nuestra en Semana Santa".

"No parece estético", se ha reafirmado, precisando que esas bandas pueden ser adecuadas para espacios cerrados, quedando la duda sobre su comportamiento en pavimentos a los que les puede caer agua o el propio líquido anticera que vierte la empresa de limpieza.

En esta línea, ha apostillado: "La utilidad es absolutamente desconocida y muy cuestionable; y estéticamente no me parece sea algo que debamos utilizar; no estamos muy en la línea de que eso se utilice, no nos parece una solución al problema".

Garín ha confirmado que por parte del Consistorio no ha existido un contacto previo para informar a las cofradías de la solución que se está probando en la actualidad. "Ha sido algo sorprendente y no habíamos hablado de ello", ha explicado el presidente de las cofradías malagueñas, quien ha insistido en la oposición del colectivo al uso del líquido anticera que suele emplear Limasam para facilitar las tareas de limpieza posteriores.

A ojos de las cofradías, el empleo de este elemento sobre la superficie del recorrido por donde pasan las procesiones aumenta el riesgo de resbalones y de accidentes, al tiempo que provoca daños sobre las túnicas de los nazarenos.