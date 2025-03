"Llevamos 45 minutos para recorrer 60 metros": la desesperación de los atrapados en el atasco de Málaga

Miles de malagueños se encuentran atrapados en un kilométrico atasco desde primera hora de este miércoles en la ronda Este de Málaga. ¿El motivo? La colisión de un furgón con una máquina de obra, situada en las proximidades del túnel de Cerrado de Calderón, ha cortado el paso por dos de los tres carriles de la calzada en sentido Málaga. El impacto sobre la circulación es tremendo, con alrededor de 15 kilómetros de retenciones que se extienden hasta la zona de Chilches, en la parte oriental de la autovía.

Pero más allá de los datos objetivos, la historia que hay de quienes a estas horas tendrían que estar ya trabajando o llegando a la Universidad para iniciar las clases. Es el testimonio de quienes, de cuando en cuando, sufren la odisea de circular por una autovía que, ante el incremento de la intensidad, se convierte en una especie de ratonera cada vez que hay un accidente.

Este es el caso de Antonio y María, dos profesores que tratan de llegar a sus puestos de trabajo desde hace varias horas. Lo hacen acompañados de sus tres hijos, que deberían estar atendiendo a las lecciones de sus maestros desde las 09:00 horas. Y, como es lógico, no van a poder hacerlo. Salieron de su casa sobre las 07:30 horas.

"Llevamos para recorrer 60 metros unos 45 minutos", explica María mediante un mensaje de voz. El impacto del atasco es extraordinario, tocando de lleno el arranque de la jornada para muchos ciudadanos.

Antonio, aprovechando que han tenido que detener el vehículo porque no se avanza, explica a EL ESPAÑOL de Málaga, que lo que está ocurriendo ahora no es nuevo. "Los que vivimos en Rincón de la Victoria, en Torre de Benagalbón, en Chilches, esto lo sufrimos de vez en cuando cuando nos encontramos un atasco", explica, al tiempo que lanza un mensaje claro: "Es algo a lo que le tienen que meter mano los políticos".

Otro padre, que acudía desde Rincón de la Victoria hacia su trabajo y a dejar a sus dos hijos en el colegio, situado en la zona del Seminario, en Málaga capital, relata su particular experiencia. Ante la imposibilidad de avanzar por la autovía, ha tomado la determinación de buscar una alternativa y ha optado por salir de la ronda y desplazarse por la carretera de los Montes por Totalán.

1407

"Al final he tardado unos 45 minutos, pero es que de la otra forma no me movía", explica. "En todos los años que llevo viviendo en Rincón nunca había visto una situación igual", sentencia, recordando la necesidad de intervenir.

Este episodio evidencia la necesidad que tiene esta parte del territorio de disponer de mejores infraestructuras que las actuales. La ronda Este se ha demostrado incapaz de soportar las actuales intensidades, alcanzando el conflicto cuando hay incidencias de tráfico como la presente.

Este hecho hace que desde hace años se esté reclamando al Gobierno una intervención que sigue sin llegar. La misma, de acuerdo con los planes del Ministerio de Transportes, las posibles soluciones llegarán de la mano de un estudio que fue encargado hace algunos meses. Sea como fuere, las actuaciones concretas se harán esperar aún varios años.