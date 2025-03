Carmela, la foca gris que está recorriendo la costa andaluza, llega a Manilva: "Es importante que no la molesten"

Se llama Carmela y es un ejemplar de foca gris con una personalidad de lo más aventurera. La primera vez que fue avistada en España fue en la costa gallega, en 2023, y desde entonces ha recorrido todo el litoral portugués hasta llegar a Andalucía hace unas semanas. Primero se dejó ver por Huelva a finales de año, la semana pasada en Cádiz, y este mismo fin de semana en Manilva, en la provincia de Málaga.

Su presencia en el Mediterráneo es poco habitual. De hecho, el animal está viajando, en principio, en solitario. Si bien, desde Ecolocaliza, entidad que está realizando un seguimiento de esta entrañable foca y que la ha bautizado como Carmela, lamenta el comportamiento de la sociedad con ella. "Se ha visto en Manilva por última vez, pero creemos que durará poco allí... La gente no la deja", lamenta Estefanía, bióloga y educadora ambiental.

Desde Ecolocaliza piden a la ciudadanía que si la ven, no se acerquen a ella. Como ha ocurrido en su paso por Conil, el animal necesita salir a descansar a la orilla y si la gente se acerca, no sale. "Necesita acumular energía y calentarse, sino el gasto energético de estar todo el tiempo en el agua es mayor y puede acabar enfermando", explica esta profesional del sector.

Si la ven, lo ideal sería no acercarse a ella, mucho menos permitir que animales domésticos como los perros se acerquen a ella y llamar al Servicio de Emergencias 112 para alertar de su avistamiento. De esa forma, pueden estar pendientes a cómo evoluciona este ejemplar y cuál va siendo su rumbo.

El particular 'viaje' de Carmela está siendo monitoreado por autoridades medioambientales. Según los expertos, la especie de Carmela se distribuye habitualmente por las Islas británicas, Islandia y la costa de Noruega, por lo que verla en el Mediterráneo es todo un fenómeno extraordinario.

Como curiosidad, los vecinos portugueses también estuvieron siguiento su paso por el país y la bautizaron como Oza. Durante el verano de 2024, pasó por puntos como Peinche, Cascais, Oeiras, Setubal o Sagres.

Su futuro en el Mediterráneo, aunque resulte triste,por lo entrañable del ejemplar, de inicio no es muy halagüeño, pero la orden de las autoridades medioambientales, según Ecolocaliza, es no mediar y ver cómo ella se va trasladando por la costa. Así que recuerda, si la ves: no la toques, no la molestes, mantén la distancia y llama al 112. Así todos le 'pagaremos' un nuevo ticket hasta su próxima estación para alargar este precioso viaje que está realizando.