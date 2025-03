Novedades importantes con la Gran Procesión de la Esperanza y El Cachorro de Roma

La Gran Procesión que protagonizarán el próximo 17 de mayo por las calles de Roma las imágenes de La Esperanza de Málaga y El Cachorro, de Sevilla, sufre una significativa e importante novedad. Y es que según han confirmado este viernes los responsables de la organización del evento, el recorrido definitivo será más extenso que el inicialmente previsto.

Sobre ello, han confirmado que a propuesta de las hermandades del Cachorro y la Esperanza, el Dicasterio para la Evangelización y el Ayuntamiento de Roma han dado luz verde a un trazado más amplio, lo que hará posible que la comitiva pueda finalizar su recorrido en el mismo lugar de la salida.

Asimismo, han apuntado que se adelanta el punto de inicio a la Via Claudia, donde retornará la comitiva, pasando ante el Coliseo tanto a la ida, por la tarde, como a la vuelta, por la noche.

Está previsto que la Preprocesión realice el mismo recorrido Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

Con la ampliación, el trazado alcanza la longitud total de 3,75 kilómetros, aproximadamente, lo que permitirá que la Gran Procesión discurra por enclaves históricos de la ciudad, como el propio Coliseo, tanto en horario de tarde, a la ida, como ya de noche, en el retorno.

Esta ampliación, indican, repercutirá en la mejora tanto de la organización y logística de la comitiva como de la distribución de peregrinos, fieles y público en general a lo largo del recorrido. Este itinerario, igualmente, será realizado por la Preprocesión que antecederá a las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza.

Nuevo recorrido de la Gran Procesión por las calles de Roma.

Para la organización de la Gran Procesión se ha formado un comité integrado por los hermanos mayores de la Hermandad del Cachorro y de la Archicofradía de la Esperanza, con sus equipos de trabajo; los delegados de Hermandades y Cofradías tanto de la Archidiócesis de Sevilla como de la Diócesis de Málaga; presidentes y vicepresidentes del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, y dirigido por la coordinadora nacional nombrada por el Dicasterio para la Evangelización.

La celebración cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Málaga-Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol.

De acuerdo con el calendario ya acordado, el 16 de mayo se dará la bienvenida a las cofradías en la Plaza del pueblo en Roma. Al día siguiente, 17, se celebrará la procesión en la que recorrerán las calles de la capital italiana a partir de las 17.00 horas. Aunque puede adelantarse. El último día, domingo 18, está reservado a la Santa misa oficiada por el papa Francisco en la Plaza de San Pedro.

Estos actos conmemorativos se realizarán por las tardes, con el fin de que los peregrinos lleven a cabo una de las actividades más importantes, atravesar la Puerta Santa por la mañana. Aquellos que se animen a viajar a Roma podrán también visitar la tumba de San Pedro y prestar culto a las imágenes de El Cachorro y la Esperanza en la basílica del santo.