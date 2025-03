Andalucía tumba el intento de Fuengirola de anexionarse un pequeño trozo de Benalmádena

La pretensión de Fuengirola de anexionar a su término municipal un pequeño espacio de la vecina Benalmádena queda definitivamente enterrada. Cuatro años después de que el Ayuntamiento fuengiroleño presentara la solicitud para incorporar 6,72 hectáreas de Reserva del Higuerón (residen 89 personas en 50 unidades catastrales), la Junta de Andalucía acaba de rechazar la propuesta.

En concreto, ha sido este miércoles cuando el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se resuelve la iniciativa de alteración de los términos municipales en sentido desfavorable. La decisión ha sido adoptada tras disponer de información de ambos municipios, así como del pronunciamiento negativo del Consejo Consultivo.

El argumento empleado por Fuengirola era que desde su primer Plan General de Ordenación Urbana de 1964 ejercía sobre ese espacio competencias urbanísticas, censales y tributarias, entre otras, sin oposición del Ayuntamiento de Benalmádena, que excluye esta zona al ordenar urbanísticamente su término municipal. Por ello, rechazaba compensar económicamente al municipio vecino.

Dicho Consistorio añadía que se trataba de una modificación puramente formal que no alteraba ni la capacidad fiscal de Benalmádena ni la prestación de los servicios a los residentes en la zona, ya que tanto el IBI como la tasa de residuos de las 50 unidades catastrales ya son recaudados por el Ayuntamiento de Fuengirola que, además, era el que había concedido las licencias municipales de las viviendas. No obstante, garantizaba a los vecinos afectados los derechos adquiridos. También indicaba que no existe en la zona ningún organismo administrativo.

Según el informe del Ayuntamiento de Fuengirola, con la alteración solicitada, el término municipal de Benalmádena reducía su superficie un 0,24% y el de Fuengirola se incrementaba un 0,65%, siendo su densidad de población mayor que la de la localidad vecina.

Necesidad de expansión urbanística

La petición respondía a la necesidad de expansión urbanística debido a la escasa superficie territorial de su término municipal (1.036 hectáreas frente a las 2.720 de Benalmádena) con una población en crecimiento (82.837 habitantes frente a los 69.144 de su vecino) en una zona conectada con la Autovía del Mediterráneo, lo que facilita su acceso al núcleo de Fuengirola y a sus servicios.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benalmádena se opuso a la solicitud al señalar que, a pesar de ser una zona aislada, la Reserva del Higuerón se encuentra plenamente integrada en el entramado urbano de Benalmádena, cuyo Consistorio ha dotado de infraestructura de accesos a la misma y presta varios servicios a los vecinos.

También señaló que la pretensión de Fuengirola vulnera el desarrollo urbano sostenible, ya que los vecinos cuentan con colegios, instalaciones deportivas, centros comerciales, farmacias, supermercados y gasolineras en una ratio media de dos kilómetros, mientras que estos mismos servicios en Fuengirola quedarían a una media de seis kilómetros de la zona, teniendo, además, que atravesar la Autovía del Mediterráneo.

La Diputación de Málaga no se pronunció al respecto, mientras que la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga informó de que la zona consta como incluida en el término municipal de Benalmádena por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga.

La Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos emitió un informe en el que señaló que ambos ayuntamientos cuentan con solvencia financiera, por lo que los efectos recaudatorios y de gasto de la alteración territorial no conllevarían gran quebranto a ninguno de los dos.