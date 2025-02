Tres mujeres detenidas por 24 robos a pasajeros de autobuses públicos en Málaga: forman parte de un grupo criminal

Tres mujeres que forman parte de un crupo criminal han sido detenidas por su supuesta implicación en 24 hurtos al descuido en el interior de autobuses públicos en Málaga, según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado.

Las sospechosas aprovechaban las aglomeraciones en el interior de este medio de transporte para, con gran habilidad y utilizando como un bolso grande o prenda de ropa, aproximarse a las víctimas y sustraerle sus efectos de valor.

Con un bono bus y haciéndose pasar como un usuario más de los autobuses municipales, las investigadas, originarias de Europa del este, seleccionaban aquellas líneas y franjas horarias con mayor concentración de pasajeros para llevar a cabo sus incursiones delictivas, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Guardia Civil Un detenido por el apuñalamiento de un menor de 16 años en el pueblo de Campillos (Málaga)

Una vez dentro del bus, las sospechosas, actuando en equipos de dos a tres personas, se aproximaban a personas vulnerables y con una 'muleta' -como se conoce en el argot policial a un objeto con el que tapaban la maniobra de sustracción y que en este caso concreto consistía en una prenda de vestir o un bolso de grandes dimensiones-, abrían las pertenencias de las víctimas y se apoderaban de sus monederos y objetos de valor.

La investigación, llevada a cabo por agentes adscritos al Grupo de Hurtos de la Comisaría Provincial, se centró en identificar a varias mujeres que habrían protagonizado un cúmulo de hurtos al descuido en autobuses públicos en las últimas semanas.

Medidas de seguridad

Según las pesquisas, las autoras de las sustracciones tomaban importantes medidas de seguridad; de hecho, si no lo veían claro, o no encontraban un objetivo asequible, no dudaban en bajarse del bus una parada más adelante, y volver a subir en otra línea con otro destino.

Una de las sospechosas fue detenida in fraganti en la avenida Carlos Haya, constándole una orden de búsqueda y detención en vigor por un Juzgado de Málaga. Otras dos de las investigadas fueron arrestadas en días posteriores, teniendo una de ellas sendas reclamaciones judiciales por otro juzgado de la capital malagueña en relación con delitos contra el patrimonio.

A las detenidas, de entre 19 y 41 años, se les intervinieron bolsos y prendas de vestir utilizados en la comisión de las sustracciones, han precisado.

Por último, la Policía Nacional ha ofrecido unos útiles consejos como medida de prevención para evitar los hurtos en grandes aglomeraciones como son tener el bolso siempre cruzado por delante, no llevar mucho dinero en efectivo, vigilar las pertenencias y cuidado con los bolsillos traseros.