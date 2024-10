Los agricultores del Valle del Guadalhorce afrontan el nuevo año hidrológico con un 85% menos de agua

El año hidrológico 2024/2025 empezó hace dos semanas y el Comité de Sequía ya ha aprobado la dotación de agua de la que van a disponer los agricultores de Málaga en los próximos 12 meses. En la Axarquía no recibirán ni una gota del pantano de la Viñuela, pero tirarán de regeneradas, y en el Valle del Guadalhorce obtendrán 6 hectómetros de agua de los embalses del Sistema Guadalhorce-Limonero.

La dotación de agua que la Junta de Andalucía les permite usar a partir del mes de junio daría, según regantes de la comarca, no serviría ni para "refrescar" el campo, ya que "está seco por culpa de las altas temperaturas y la falta de agua". En el caso de que no llueva y los embalses del Sistema Guadalhorce-Limonero no suban sus reservas, puede que esos 6 hectómetros se queden en nada.

En este sentido, cabe señalar que en un año bueno, es decir, en un año en el que los pantanos albergan una gran cantidad de agua, ya que las lluvias han sido abundantes, la dotación de la que dispondrían los agricultores del Guadalhorce sería de unos 40 hectómetros al año. “Dependiendo del año hemos gastado más o menos. Suelen llegar entre 32 y 37 hectómetros”, explican.

En los últimos años la situación ha cambiado totalmente. De obtener esa cantidad de agua en abril de 2023 empezaron a reducir su dotación. En un primer momento les bajaron hasta los 30 hectómetros al año, utilizando solo 11 entre julio y septiembre de ese año.

Al mismo tiempo que la sequía se agravaba, sus reservas también se han ido reduciendo hasta que para el año hidrológico que acaba de concluir les informaron que solo disponían de 20 hectómetros de agua, un 50% menos de lo habitual. Eso sí, las lluvias de marzo les dieron una tregua y obtuvieron hasta 10 hectómetros para regar durante el último verano, es decir, lo equivalente a dos riegos.

Ahora, con los embalses de la provincia al 15,4% de su capacidad y con 94,6 hectómetros, el Comité de Sequía ha aprobado que los agricultores del Valle del Guadalhorce contarán con un máximo de 6 hectómetros que sólo se aplicaría a partir del mes de junio en función de la situación hidrológica existente en ese momento y la garantía de abastecimiento.

Por lo que, dada la situación de escasez grave, los trabajadores del campo de la comarca disponen de un 85% menos de agua de lo habitual de los pantanos que conforman el Sistema del Guadalhorce-Limonero que son Guadalteba con 17,9 hectómetros; Guadalhorce con 10,1 hectómetros; Conde del Guadalhorce con 13,8 hectómetros y Limonero con 3,4 hectómetros.

En este sentido, fuentes cercanas a la Asociación Provincial de Regantes de Málaga aseguran a EL ESPAÑOL de Málaga que “esos 6 hectómetros nos dan para un riego de emergencia nada más”. Además, añaden que si la situación no mejora “se agotan los pantanos y no terminamos el año hidrológico que tenemos por delante”.

Los cultivos se secan y los árboles comienzan a morirse. Solo quieren agua y en vistas de que, pese a mirar el cielo a la espera de las lluvias, la situación no mejora, necesitan una solución y la que más le convencen son las aguas regeneradas.

“Los agricultores del Guadalhorce estamos más que dispuestos a usarlas”, remarcan las fuentes consultadas, pero se lamentan por el precio de esta. “Igual que están buscando soluciones para que los jóvenes tengan viviendas, también debe buscar una solución para que los agricultores puedan pagar ese agua regenerada”, aseguran.