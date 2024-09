La falta de agua, la culpable de la caída de la cosecha de cítricos en Málaga: prevén 40.000 toneladas menos

Las previsiones para la campaña de cítricos de la temporada 2024-2025 ya han salido a la luz y en Málaga han caído un 29,8% con respecto al ejercicio anterior. Entre los motivos que han causado estos datos están, según los agricultores, la falta de agua y la decisión de cambiar los cítricos por tropicales.

La situación del campo malagueño es preocupante y está afectando a toda la provincia. No hay agricultor en Málaga que no necesite agua en estos momentos. Sus economías se han visto mermadas y si este año hidrológico la situación no da un giro y llegan las precipitaciones, no saben qué va a pasar con los cultivos.

“Los agricultores están rindiéndose con los cítricos”, asegura a EL ESPAÑOL de Málaga Francisco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Málaga (UPA).

Según los datos aportados por la Junta de Andalucía, la producción de cítricos de la campaña 2024-2025 asciende hasta los 94.118 toneladas, que han supuesto una caída de 39.952 toneladas en comparación con 2023-2024, ya que las previsiones ascendían hasta 134.070 toneladas.

Al observar los datos de Málaga con los del resto de la provincia, cabe señalar que es la tercera provincia con menos previsiones de cítricos de Andalucía. Solo está por encima de Cádiz cuyas previsiones son de 53.116 toneladas y Granada con 4.664 toneladas.

Además, Málaga también ha sido una de las tres provincias en las que ha bajado la cosecha. Las otras dos han sido Cádiz, Granada y Huelva. En la primera, en la temporada 2023-2024 se esperaban 64.550 toneladas y en la de 2024-2025 unas 53.164 toneladas. Por otro lado, en Huelva se esperaban 613.520 para el 23-24 y 570.149 toneladas para el 24-25 y en Granada se esperaban en la temporada anterior 5.620 toneladas, casi mil menos.

En cuanto al resto de provincias, en Almería se espera que se recojan 225.258 toneladas; en Córdoba unas 347.058 toneladas; y, en Sevilla, una suma de 969.930 toneladas. Asimismo, la suma total de toneladas que se espera recoger de cítricos en Andalucía es de 2,26 millones.

En este sentido, Francisco Mosco asegura que "hay muchas explotaciones de cítricos que las están quitando y arrancando para poner mango". Además, también añade que "no son todas, pero también hay explotaciones que por los problemas de riego las están abandonando".

El aforo de cítricos 2024-2025 en Andalucía recoge también datos relativos a superficie, que se encuentra en torno a las 90.180 hectáreas, integrando la superficie de naranjo dulce (61.088 hectáreas), mandarino (20.461 hectáreas), limón (7.044 hectáreas) y otros cítricos (1.587 hectáreas incluyendo pomelo).

Las naranjas dulces concentran casi el 70% de la producción

En cuanto a las diferentes especies, las naranjas dulces concentran el 69,4% de la producción (1.570.467 toneladas) y registran un incremento del 22,4% en comparación con 2023-2024.

A este cultivo le siguen las mandarinas, que suponen el 25% (564.985 toneladas) y aumentan un 22,4% con respecto a la campaña anterior; así como los limones, que descienden un 22,8%, alcanzando las 88.022 toneladas (3,9 por ciento de la producción total).

Además de estas frutas, el aforo contempla también 29.713 toneladas de pomelo y 4.663 de los cítricos minoritarios.

En este sentido, y, según los datos provisionales, la producción de naranjas andaluzas supondrá el 52,8% del total nacional que, en el caso de las mandarinas será del 30,9% y, en los limones, el 9,4%.