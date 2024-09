El cáncer de pulmón, causa de la muerte de Julián Muñoz, es uno de los más mortales en Málaga

Este martes 24 de septiembre, fallecía de madrugada el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, a los 76 años de edad. El motivo de su fallecimiento, una recaída en el cáncer de pulmón que padecía. Este tipo de tumor maligno es el más mortal de España.

Así, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el conjunto de los tumores de tráquea, bronquios y pulmón acabó con la vida de 746 personas en la provincia de Málaga durante el año 2023, cuando, precisamente, 1.071 malagueños fueron nuevamente diagnosticados de cáncer de pulmón.

A nivel nacional, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en la horquilla de cánceres que existen y la cuarta a nivel global, estimándose en 23.129 el número de fallecimientos por esta causa en el año 2023.

Si hay una forma de prevenir esta enfermedad, según los expertos, es no empezar a fumar y, en caso de que se fume, dejar de hacerlo. También es clave evitar el humo procedente de otros fumadores. Es decir, si tienes hijos y fumas, por favor, no lo hagas en la misma casa en la que convives con ellos, ni dentro del coche, pues también les afecta a ellos.

Precisamente, el tabaco ha sido una de las causas del tumor de Muñoz. En su última entrevista en televisión, él relataba que había sido fumador durante 60 años. "El tumor se detectó porque me caí, volví a caerme y me rompí la vértebra lumbar 4. A partir de ahí, me hicieron radiografías y varias pruebas, y se detectó un tuor pulmonar. Se detectó en enero con fecha de caducidad, pero no sabemos cuáll", relataba.

Se fue apagando

Aunque falleció este 24 de septiembre, Julián Muñoz ha ido apagándose poco a poco durante los últimos meses. De hecho, sus constantes ingresos han sido retransmitidos en directo a través de los programas del corazón en televisión, que grababan con sus cámaras las visitas del exregidor al HC Marbella International Hospital, donde su estado de salud ha ido empeorando.

Ingresó el 15 de septiembre y hasta el pasado fin de semana se ha ido apagando poco a poco. Tanto, que sus familiares se agolparon en la clínica durante las horas previas a su final para acompañarle hasta el último minuto.