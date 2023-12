De la Torre defiende "fortalecer" la Constitución mientras que la oposición apuesta por "cambios y reformas"

La Constitución cumple sus 45 años de vida en un momento de plena ebullición política. La tensión que se vive entre las formaciones a raíz de la amnistía, que el gobierno de Pedro Sánchez pretende sacar adelante para asegurarse el apoyo de Puigdemont durante la legislatura, ha servido como punto de partida de los discursos en esta jornada. No solo desde Madrid; también en Málaga.

El alcalde de la capital, Francisco de la Torre, ha abogado este miércoles por recuperar el consenso que hizo posible el entendimiento y ha incidido en que la carta magna "nos ha dado ya 45 años de solidez democrática", lo que ha calificado de "importante".

Así lo ha señalado De la Torre, junto a más ediles, quienes han participado en el acto que se ha celebrado en la plaza de la Constitución. Tras las intervenciones de los portavoces de los cuatro grupos municipales (PP, PSOE, Vox y Con Málaga), ha tomado la palabra el alcalde, que ha cerrado el acto con el izado de la bandera de España durante la interpretación del Himno Nacional por parte de la Banda Municipal.

Durante su intervención, el regidor, que ha señalado que "nuestra Constitución debiera ser más conocida y más estudiada", ha abogado por "fortalecer" la Constitución, "nunca debilitarla, sino celebrarla y recordarla con orgullo por lo que ha supuesto para España estos años".

Asimismo, ha dicho que "mucho más fácil hubiera sido resolver el problema catalán en un encuentro entre las dos grandes fuerzas que hicieron posible la Constitución" que "buscarlo con aquellos que han planteado 'me quiero ir de España'".

El alcalde, @pacodelatorrep, junto a más ediles de la Corporación, ha participado en el acto municipal con motivo del Día de la Constitución Española, que se ha celebrado en la plaza de la Constitución pic.twitter.com/YbuKp0f7SW — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) December 6, 2023

Abiertos a una reforma

Todos los portavoces municipales han puesto sobre la mesa la aportación de la Constitución a la convivencia y al desarrollo de la democracia en España. Sin embargo, desde los partidos de la oposición han abierto la puerta a "cambios y reformas".

Así, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha afirmado: "No podemos obviar que al igual que existe una opinión mayoritaria de la contribución fundamental que ha tenido nuestra Constitución en la convivencia democrática y la prosperidad de nuestro país, hay también una mayoría que apuesta por introducir cambios y reformas en la carta magna para actualizarla y adaptarla a las necesidades y los retos de la sociedad actual".

Previamente, había agradecido el esfuerzo a los padres y abuelos que hicieron una España "democrática, libre y moderna": "Tenemos por ello el deber de honrar, respetar y cumplir la Constitución. Y tenemos también el deber de garantizar a las generaciones futuras su vigencia".

Por su parte, la portavoz de la coalición de Con Málaga, Toni Morillas, ha hablado abiertamente de "encrucijada" a la hora de describir la situación de vive España: "Nos debatimos entre una involución reaccionaria o el avance democrático que nos permita construir un nuevo país, construir una nueva 'matria' que pueda poner en el centro de la acción política, en el centro del país, la defensa y la protección de los derechos humanos y la construcción de un país desde la convicción de la necesidad de una democracia participativa, radical, protagónica y republicana”.

Morillas ha señalado que lo que amenaza con romper España son "las desigualdades" sociales y económicas que "atraviesan nuestra tierra": "Se niegan las violencias machistas, se niega la emergencia climática, se vulneran derechos fundamentales porque en muchas ocasiones se someten al interés privado por encima del bien común. Esta deriva destituyente está cortando el avance democrático”.

Al igual que el portavoz socialista, Morillas también ha defendido una Constitución que "pueda ser actualizada y que atienda las demandas" en materia de medioambiente, feminismo, cuidados y que profundice en un modelo territorial federal que "fomente la democracia y el autogobierno", con alusión directa a la reforma de la jefatura del Estado.

Un estado débil

Desde Vox, el portavoz municipal, Antonio Alcázar, ha señalado que "hoy es un día de celebración, ya que, gracias a la Constitución, nuestra nación ha propiciado una etapa de estabilidad, de afianzamiento de la democracia, de prosperidad y libertad, de paz y convivencia".

Ha señalado que la Constitución es "es mucho más que un conjunto de artículos; es un pacto nacional, un compromiso colectivo de convivencia que trasciende ideologías, creencias y orígenes"; es "un marco que nos une a todos los españoles bajo los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político".

Ha agregado que "no puede haber un Estado débil y que no se atreva o no pueda resolver los problemas nacionales dentro de un conducto de orden y de ley, más allá de intereses personales que perjudiquen al resto de nuestro país como está sucediendo".

Sigue los temas que te interesan