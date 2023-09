Moreno pide a Sánchez respeto a los andaluces: "Plantaremos cara ante faltas de igualdad entre españoles"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha asegurado este domingo que piensa luchar "con uñas y dientes" mientras sea presidente de todos los andaluces para defender que "entre todos los españoles haya un principio de igualdad, de oportunidades, de responsabilidades y derechos".

Moreno Bonilla ha insistido en que no va a permitir que "se pisoteen los intereses del pueblo andaluz bajo ningún concepto". "Que lo tenga claro el señor Sánchez en sus negociaciones con los independentistas", ha remarcado.

Así lo ha dicho en el acto de inicio del curso político del PP andaluz, en el que también han intervenido el coordinador general del PP, Elías Bendodo, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. Así, también han estado presentes otros cargos populares como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del que Moreno ha destacado "su vitalidad" como "patrimonio universal del municipalismo".

Mientras @JuanMa_Moreno sea presidente de Andalucía voy a defender con uñas y dientes nuestra autonomía.



No voy a permitir que se pisoteen los intereses del pueblo andaluz.



Que lo tenga claro Sanchez en sus negociaciones.



¡Plantaremos cara!



El líder de los populares en Andalucía ha asegurado que el inicio del curso político llega cargado de incertidumbre a nivel nacional, aunque en "Andalucía hay confianza, rigor y seriedad para que esta parte de nuestro país siga progresando y ayudando al conjunto de nuestro país".

En este sentido, Moreno ha presumido de algunos hitos que ha conseguido desde que llegó al poder hace casi cinco años. Ha resaltado que la economía andaluza sigue creciendo por encima de la media española y europea y que Andalucía es la comunidad autónoma con mayor descenso de paro en el mes de julio de España.

Sin embargo, el dato en el que más hincapié ha hecho ha sido en que por primera vez Andalucía ha logrado alzarse como la comunidad autónoma con mayor superávit, por encima de Cataluña, quien llevaba liderando años. "Tiene que haber un gobierno que lidere estas políticas reformistas, aunque también sea en gran parte gracias a los andaluces. Aquí hay un gobierno sensato, serio y fundamental que solo hace trabajar, trabajar y trabajar para mejorar las condiciones de vida de los andaluces", ha expresado.

De igual forma, ha reconocido que queda "mucho por hacer", sobre todo en materia de políticas laborales y de vivienda para los jóvenes y, sobre todo para los ganaderos y agricultores, azotados por una sequía que afecta a Andalucía desde 2019, pero especialmente desde hace un año, cuando los datos de agua en los embalses son deplorables.

Precisamente con este tema, Moreno ha afeado la visita de Sánchez en Málaga este fin de semana, cuando acudió a un festival y al inicio del curso político del PSOE. "Yo vengo a trabajar y no a pelearme con nadie, pero es verdad que hay cosas que se dijeron ayer que hay que puntualizar", matizó, alegando que Sánchez le pidió en el acto "lealtad para combatir la sequía".

"Sánchez puede recoger los documentos que le he entregado cada vez que me he reunido con él y podrá ver que ya en ese momento le he puesto sobre la mesa propuestas concretas para hacer las obras hidráulicas en Andalucía que son competencia del Estado", ha espetado, insistiendo en que "hay que tener desahogo para venir a Andalucía a decir que no somos leales cuando 33 obras importantísimas para nuestros agricultores y ganaderos no se han realizado desde el año 2018".

En gran parte de su discurso, Moreno ha rogado respeto a una comunidad que, a su parecer, "se comporta de manera correcta educada y legal con cada una de las instituciones", más "después de lo que pasó en las autonómicas el 28-M y en las generales del 23-J". "No hay otra comunidad autónoma que haya demostrado tantas ganas de cambiar a Sánchez como han hecho los andaluces. ¡Oiga, no han entendido nada!", ha declarado.

La investidura

Moreno ha prometido a los populares que "vamos a trabajar hasta el último minuto para evitar otro mal gobierno de Sánchez en los próximos años". Es en ese momento cuando ha vuelto en valor el trabajo de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente de la Junta ha insistido en que Feijóo ha reconocido en una propuesta "valiente" que hay "problemas enconados" a los que se debe poner una solución cuanto antes, porque atañen a todos los españoles.

"Y hay algunos que solo se pueden resolver con el concurso de las dos grandes formaciones políticas, PSOE y PP: ha ofrecido solucionar problemas como la sequía o la sanidad, ha ofrecido seis pactos de Estado que tardan en hacerse unos veinticuatro meses. Sentémonos, pongamos esos pactos de estado para no depender de radicales e independentistas y en dos años se hacen elecciones".

Frente a ello, Moreno ha explicado que Sánchez ha respondido como "el 'sanchismo' en su más puro estilo", tratando de estar en el gobierno "al precio que sea". "Por eso no han entendido lo que pasó el 23-J, ni lo que es Andalucía, ni lo que es España, por eso siguen en esa huida hacia ninguna parte", ha lamentado.

