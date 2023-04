La queja de Yaiza, una chica homosexual, tras nacer su hija: "En el Registro aparezco como su padre"

Yaiza y Rosario fueron madres el pasado 27 de febrero a través del método ROPA. La pequeña nació en el Hospital Materno Infantil de Granada por cesárea y sus madres, concretamente Yaiza, que es malagueña, se llevó una gran sorpresa cuando fue a registrarla y decidió acudir a las redes sociales para denunciar lo ocurrido.

Según relata la progenitora, en el propio hospital le dieron una hoja a rellenar para inscribir a la niña, concretamente el 'cuestionario para la declaración de nacimiento en el Registro Civil'. Fue en ese momento cuando descubrió que en el documento solo estaba la opción de poner los nombres del padre y la madre de la niña. Yaiza pidió si podía tachar la palabra 'padre' para cambiarla por madre y el encargado, según sus propias palabras, le dijo que no podía hacerlo porque se trataba de "un documento oficial" y que si lo hacía, este quedaba invalidado. "Me dijeron que si tenía alguna queja la pusiera en el Registro, que es donde tenía que llevar el papel amarillo que me dieron", cuenta a este periódico Yaiza, quien añade que este trabajador, cuando le decía que eran dos madres insistía en que él no tenía "ningún inconveniente ni problema". "En ningún momento le pregunté su opinión, la verdad", comenta la madre de la pequeña.

"La cuestión es que en el documento aparezco como 'Yaiza Rojas, padre de la niña'. Es todo súper bizarro", sostiene Yaiza, quien tras rellenar la hoja acudió al Registro Civil como le indicaron. "Ahí llegó el follón", espeta. Al llegar, lo primero que le plantearon es si iba a invertir los apellidos. Yaiza sabía perfectamente a lo que se referían, pero insistió en que eran dos madres. "La cabeza le iba a petar. Su cara era un poema. Me dijo que 'vale' y le preguntó a la persona de al lado, que le dijo que tenía que preguntarme quién era la madre biológica. Ahí dije '¡Esta es la mía!' y le conté que mi mujer fue la que ha parido, pero que el óvulo era mío, que fuimos madres gracias al método ROPA. Se quedó alucinando y como el otro, dijo que le parecía muy bien, pero a mí me dio la sensación de que no se había enterado de nada", relata Yaiza.

En este momento, según su versión, los funcionarios llamaron a la jefa y le plantean la situación de que eran dos madres. "La jefa les dijo que en la hoja amarilla teníamos que testificar que el primer apellido era el de la gestante, aunque fuera en pequeñito, lo cual me parece discriminación. Pese a todo, lo modifiqué y me pidieron perdón por el lío, a lo que yo respondí que de lío nada, sino que todo es por el patriarcado. Me fui con un cabreo horrible", cuenta.

Yaiza ha aprovechado las redes sociales para denunciar la situación. En ellas bromea con que es "San José según el Registro Civil", porque sigue apareciendo como 'padre' de su hija. Al comentarlo en sus stories, algunas chicas le han escrito para informarles de que al dar a luz en sus comunidades autónomas ponía "progenitor 1 y 2" o "madre A y B", justo lo que ella pedía. Así, recuerda que cuando su madre fue también mamá tenía que poner, hace treinta años, su profesión. Como era ama de casa, tenía que apuntar "S.L (sus labores)". "Ahora ya no tenemos que poner la profesión, pero la hoja sigue estando igual que hace treinta años y creo que ya iba siendo hora de denunciar la situación", relata. Así, otra persona que le escribió, esta vez desde Andalucía, le contó que al quejarse de la misma situación, la Junta les dijo que cuando el trámite se hace de manera online, ya si aparece la opción de dos madres, pero que en los papeles físicos "hasta que estos no se agoten, siguen con el mismo modelo". "Sin embargo, me dicen eso por un lado y el logo nuevo de la Junta Andalucía aparecía en la hojita y eso que se actualizó hace unos meses. No tiene sentido", zanja.

