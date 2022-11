Estos son los 10 alcaldes/as que más cobran en la provincia de Málaga: ocho se han subido el sueldo

El Ministerio de Política Territorial ha publicado los sueldos brutos de la mayoría de alcaldes y alcaldesas de España cobrados en 2021 (el archivo se conoce como ISPA) y el que más percibe en la provincia malagueña es el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), con 82.314 euros. El regidor del PP ya ha anunciado que se volverá a presentar a las elecciones municipales en mayo de 2023 a sus 80 años.

Ser alcalde o alcaldesa de un municipio, seguramente, no está pagado. Es estar pendiente las 24 horas a todo lo que pasa en su ciudad y recibir quejas por todos sitios, cuando no directamente insultos en persona o a través de las redes sociales. También hay momentos de loa, pero suelen ser pocos y procedentes habitualmente de los de su propio partido, que también sacan las espadas cuando pueden para coger el puesto a lo Juego de Tronos. Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que los salarios de los regidores no son especialmente altos teniendo en cuenta su responsabilidad y dedicación, aunque también depende del número de habitantes que tenga cada localidad.

De los 10 alcaldes y alcaldesas que más cobran en la provincia ocho se han subido el sueldo en el último año, atendiendo a los datos oficiales publicados por el Gobierno, y dos lo tienen congelado como son los casos de Benalmádena y Ronda. En el resto del top ten, el caso más llamativo es el de la alcaldesa de Torremolinos, que pasa de 58.899 euros en 2020 a 63.809 euros en 2021, un 8,3% más. En los demás el aumento no pasa de los 1.000 euros anuales.

De la Torre es el alcalde con mayor salario, algo lógico teniendo en cuenta que dirige las riendas de la sexta mayor ciudad de España con cerca de 700.000 habitantes, y la segunda mejor pagada es la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula (PP), con 69.756 euros brutos en 2021, un 0,8% más.

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en una imagen reciente.

El podio de los alcaldes mejor retribuidos en la provincia lo cierra el socialista Antonio Moreno Ferrer, regidor de Vélez Málaga, con un sueldo bruto anual en 2021 de 65.700 euros.

En cuarto lugar está la popular Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, con un salario bruto anual de 63.809 euros, seguida del alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP) con 60.075 euros anuales.

Siguiendo con la lista de los diez alcaldes y alcaldesas mejor pagados de la provincia el quinto es el regidor de Mijas, Josele González (PSOE), con un sueldo bruto de 58.435 euros. El sexto es un clásico en las listas electorales, pues lleva gobernando Alhaurín de la Torre desde hace 26 años. Es Joaquín Villanova (PP), que tomó la vara de mando de esta localidad por primera vez en octubre de 1996 y que el año pasado ingresó por ese puesto 58.366 euros brutos, apenas 50 euros más que en 2020 por lo que prácticamente lo tiene también congelado.

Joaquín Villanova lleva 26 años siendo alcalde en Alhaurín de la Torre.

Los tres últimos del top ten son el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas (PSOE), con 58.055 euros (igual que en 2020), el alcalde de Antequera, Manuel Barón (PP), con 57.994 euros, y la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández (PP), que también mantiene el salario congelado en 57.267 euros.

Habrán echado de menos a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), una localidad con cerca de 150.000 habitantes que no es solo la segunda más grande de la provincia de Málaga sino también una de las mayores de Andalucía. El Ministerio de Política Territorial le asigna un salario bruto anual de 19.600 euros, pero no es que solo cobre eso sino que percibe su renta como senadora. También es curioso el caso del alcalde de Estepona, José María García Urbano, que no recibe sueldo alguno por su condición de regidor. En la lista facilitada al Gobierno hay una serie de municipios que no han dado información sobre los sueldos de sus alcaldes o alcaldesas, siendo los de mayor tamaño en la provincia de Málaga Rincón de la Victoria, Coín, Álora y Casares.

Diversas dedicaciones, diversos salarios

A la hora de ver los sueldos de los regidores se encuentra un poco de todo. Hay tres municipios donde sus alcaldes cobran, al menos según le han dicho al Ministerio, cero euros de la alcaldía y son los de Estepona, Frigiliana y Totalán. En el otro extremo está De la Torre en la capital.

Hay localidades pequeñas donde el alcalde no vive de su función pública sino de su trabajo privado, por lo que no tiene dedicación completa o es parcial. Según los datos oficiales, los alcaldes de Canillas de Albaida e Istán cobraron el año pasado solo 300 euros, mientras que el de Comares ingresó 480 euros o el de Iznate 500 euros.

Entre los que tienen una dedicación parcial a la labor consistorial los que menos cobraron fueron los de Cañete La Real (10.199 euros) y Serrato (18.643 euros). El resto están en una media de unos 25.000 euros, aunque hay casos que superan los 30.000 euros brutos anuales como, por ejemplo, en Alfarnatejo, Algatocín, Carratraca, Cuevas de San Marcos, Cútar, Faraján o Parauta.

Hay alcaldes que, aunque tengan un régimen parcial, ingresan más que otros con dedicación exclusiva pese a que el tamaño de sus municipios sea similar. El alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, tiene, según ha declarado al Ministerio, dedicación exclusiva y su sueldo bruto anual el año pasado fue de 25.323 euros. Y hay unos cuantos más en la misma situación.

