Dos rescates de excursionistas en Málaga en un día: consejos para salir a la montaña

Noticias relacionadas Bomberos de Marbella rescatan a un accidentado en las inmediaciones del pico de La Concha

El Consorcio Provincial de Bomberos ha confirmado un accidente de un excursionista durante este martes en la provincia de Málaga. Se registró ayer por la tarde en la zona baja del Tajo de Ronda. Dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Ronda y Algatocín acudieron al rescate de un senderista que se encontraba herido. El varón fue porteado hasta la ambulancia para su posterior traslado a un centro sanitario cercano.

Durante la misma jornada, otros cuatro excursionistas requirieron la ayuda de los efectivos del Consorcio de Ronda y Algatocín para volver al lugar donde tenían los coches, en el entorno de la ruta del Cañón de las Buitreras, en Benarrabá. Una ruta no recomendada para personas con una débil preparación física.

Es primordial conocer bien el lugar al que acudimos a hacer deporte, más allá de los imprevistos que puedan darse. Aquí unos consejos para prevenir cualquier tipo de accidente y cómo actuar en caso de sufrirlo:

Consejos

Nunca salgas de ruta solo. Ir acompañado hace que, en caso de accidente, tengas la garantía de que alguien pueda avisar a las autoridades. Por otro lado, como decíamos, id preparados. Es recomendable llevar mapas o una libreta con las indicaciones a seguir para no depender del móvil en caso de falta de batería o cobertura. No te olvides tampoco de una linterna con pilas de repuesto y una brújula.

Haz las rutas que tu preparación física te permita, porque aunque creas que no puedes verte perdido en el monte sin conseguir volver a casa por la falta de capacidad física. En la web de Diputación de Málaga puedes ver el grado de dificultad de algunas rutas.

En verano, no te olvides de botellas de agua para estar bien hidratado ante las altas temperaturas. Infórmate de los avisos por climatología en el lugar donde vayas -puede que la excursión sea aplazable-. En invierno, infórmate sobre si ha nevado y lleva la ropa adecuada para no pasar frío -y no te olvides de una manta térmica-.

Prepara avituallamiento y lleva alimentos ricos en calorías, como frutos secos, alimentos energéticos o chocolate. En caso de pasar varios días accidentado o perdido te darán energía.

Es recomendable que siempre le digas a alguien la ruta que vas a hacer y cuánto tiempo piensas pasar allí. En caso de que te ocurra algo, esa persona se alertará. Desde el 112 también señalan que puedes dejar aviso de tu ruta en las sedes de los servicios de asistencia (Guardia Civil, Cruz Roja, etc.).

Evita salir muy tarde. Las primeras horas del día son ideales para realizar excursiones. Una vez que partas, memoriza siempre algunos puntos de referencia por si te desorientas y descansa siempre que lo necesites.

En caso de accidente, siempre inmovilizar al lesionado y buscar el punto donde se encuentra e indicarlo al 112, que acudirá a la emergencia de inmediato.

Sigue los temas que te interesan