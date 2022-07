Convocan para el mes de agosto huelga en la autopista de la Costa del Sol

El sindicato CCOO ha anunciado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 29 de julio en la Autopista Costa del Sol por "el bloqueo de la negociación del convenio y por la precariedad laboral del colectivo".

Y ello, dado el periodo en el que se prevén los paros, puede generar un importante problema para una de las vías de comunicación de las que cuenta la zona occidental de la provincia. Hay que recordar que en agosto del año pasado pasaron por esa carretera de pago casi 41.000 vehículos diarios.

Este miércoles 27 de julio se celebrará el acto de conciliación previo a huelga y la plantilla espera que la empresa "recapacite, retome la negociación y aporte una solución a la situación en la que se encuentran", han informado desde el sindicato en un comunicado.

"La falta de personal de operaciones provoca una sobrecarga de trabajo imposible de atender, sobre todo en el turno de noche, donde la empresa sólo mantiene a un trabajador por estación con el riesgo físico y psicológico que esto conlleva", han señalado desde CCOO.

Así, han apuntado que "los servicios de limpieza y mantenimiento tampoco son ajenos a estos recortes, no se realiza un mantenimiento preventivo en las estaciones de peaje, se reutilizan piezas para las maquinas de cobro manual y esto genera averías constante en los sistemas automáticos".

Al respecto, ha considerado que "la falta de personal de limpieza hace que las estaciones y puestos de operaciones presenten deficiencias considerables, actualmente sólo se encuentran contratadas dos trabajadoras para la limpieza de toda la empresa, insuficientes para atender de forma adecuada todos los puestos y estaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que deben desplazarse por carretera para acudir a las distintas dependencias".

"Sorprende que no se escatime en la incorporación de mandos o puestos de responsabilidad, el número de cargos en la empresa no es proporcional a la plantilla de operaciones. Este tipo de puestos de responsabilidad no resuelven la carga de trabajo de las estaciones ni atienden las colas de usuarios que se acumulan ante la falta de medios además mantienen una remuneración muy superior", han dicho.

La representación social tenía la esperanza de resolver todas estas cuestiones, "incluidos algunos incumplimientos en materia laboral", en la negociación del convenio colectivo, "negociación que se encuentra bloqueada por la postura de la empresa de no asumir las cuestiones anteriormente mencionadas", han insistido desde CCOO.