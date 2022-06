Málaga fija para 2023 los primeros trabajos para recuperar Gibralfaro; el coste estimado, 11 millones

El futuro de Gibralfaro empieza a despejarse. El Ayuntamiento de Málaga ya cuenta con una parte importante de la financiación necesaria para poder ejecutar el Plan Especial que fue aprobado en 2015 y del que se venía hablando desde hace más de una década.

De esta forma, el Consistorio comienza ahora la fase de licitación, con el objetivo de poder iniciar los primeros trabajos sobre el terreno a comienzos de 2023, tal y como ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López.

Mediante este proyecto, cuyo presupuesto supera los 11 millones de euros, el Consistorio busca "poner en valor" el patrimonio natural y su conexión con el entorno, potenciando su uso como lugar de "recreo medioambiental" y recuperarlo e integrarlo dentro del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Raúl López ha explicado que parte de la financiación conseguida procede de los beneficios obtenidos por la venta de los terrenos de Martiricos. Una operación que se cerró en seis millones de euros, de los cuales se han destinado tres a este plan.

La hoja de ruta incluye una serie de actuaciones, entre las que se encuentra la “recuperación trasera de calle Victoria, Parque Arqueológico y Aula Medioambiental”. Dada su envergadura y alto coste, se ha dividido en dos fases que se pueden desarrollar de manera autónoma.

Para la primera, denominada Bypass Gibralfaro, se ha elegido primar la conectividad peatonal alternativa a la calle Victoria –de ahí la denominación Bypass- y la creación de zonas de estancia. Este apartado se desarrollará en colaboración con la Junta de Andalucía, y cuenta con una inversión total de 2.974.487,91 euros.

Con la segunda fase se buscará la recuperación de los restos de la Rawda –o cementerio musulmán- a modo de jardín árabe en la zona de acceso por calle Agua, la conexión del vial peatonal en su extremo suroeste con calle Mundo Nuevo, y otras obras de mejora de la urbanización de calles.

Ladera Sur

La tercera fase, Ladera sur, tendrá un coste de 1.383.590,86 €. Este proyecto se redacta para responder a las siguientes cuestiones: patologías de firme, desprendimientos de terreno, evacuación de agua de lluvia, obras de instalaciones existentes inadecuadas, "falta de conexiones con carretera y caminos existentes, inadecuado y carencia de tratamiento medioambiental".

Asimismo, está prevista la construcción de un sendero peatonal en la ladera sur del Monte Gibralfaro que garantice el paseo de los ciudadanos en condiciones de seguridad desde el paseo de La Coracha al Camino de Gibralfaro.

Además, hay que señalar que actualmente se están llevando a cabo una serie de trabajos en Salvador Rueda, desarrollando, entre otras labores, la ampliación de las aceras que también implicará una mejora en el acceso a Gibralfaro. Esta actuación, aunque no está incluida dentro del Plan Especial, también tiene un efecto directo, además de un coste de dos millones de euros.

Next Generation

El Plan Especial también incluye una fase de restauración ecológica del Monte Gibralfaro y la conexión con la red de infraestructuras verdes. Para poder ejecutarlo, el Ayuntamiento de Málaga se presenta a la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y resilencia de ciudades españolas.

El presupuesto está dividido en los Next Generation I (1.838.298,73 €) y Next Generation II (3.012.911,56 €): "Se solicita la subvención máxima para ser financiado con fondos Next Generation, 4.000.000 €, el resto será financiado por el Ayuntamiento. En caso de aprobación de la subvención, está previsto se inicie el proyecto en septiembre de 2022 y finalice en octubre de 2025", explican.

Obras de urbanización

Finalmente, se prevén actuaciones de mejoras en el sistema de red de drenajes y saneamiento, red de riesgo e hidrantes, red de agua potable que abastezca a las fuentes que se prevean, red eléctrica y de alumbrado.

