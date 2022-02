El presupuesto de Rincón de la Victoria: más de 6 millones en inversiones y un aumento de gasto social

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha presentado este jueves el presupuesto para este año, que prevé unos ingresos de 47,6 millones, y un gasto de 46,26 millones, contemplando un superávit de 1,3 millones conforme al Plan Económico-Financiero y un fondo de contingencia Covid con 500.000 euros.

Además, el presupuesto de la Agencia Pública Administrativa Local de Deportes es de 1.211.081,60 euros; el de Onda Rincón, 80.000 euros y el de la Empresa Mixta de Medio Ambiente de Rincón de la Victoria S.A. asciende a 7.357.678,80 euros.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha calificado las cuentas como "las más sociales de la historia con un incremento del 31%, donde suben las inversiones superando los seis millones de euros, de los que 2,6 proceden de recursos propios, y casi cuatro millones de euros procedentes de la Diputación o Edusi, y con los que también apostamos por la creación de puestos de trabajos".

También ha definido a estos presupuestos como "realistas y prudentes en materia de ingresos, y coherentes en materia de gastos". "Apostamos -ha dicho- por mejorar los servicios de forma sensible, dando soluciones a las necesidades del municipio y a las peticiones de los ciudadanos".

"No solo estos presupuestos, sino toda la legislatura, vienen marcada por la pandemia, por el Covid. Y aún así, son unos presupuestos más sociales aún, donde suben las inversiones, donde se apuesta por la creación de puestos de trabajo, donde se mantiene el fondo de contingencia. Y, sobre todo, donde seguimos reduciendo la presión fiscal de forma progresiva. No habrá endeudamiento. Y no se suben los impuestos", ha explicado el alcalde.

Por otra parte, Salado ha indicado estos presupuestos contemplan la gratuidad del transporte urbano del municipio para los mayores de 65 años, los menores de 18 y estudiantes hasta los 25 años, y las personas con grado de discapacidad superior al 33% que se podrán en funcionamiento este mismo mes de febrero.

El alcalde ha reiterado "el enorme esfuerzo" que se realiza "por elaborar unos presupuestos que no suben los impuestos a los nuestros vecinos, que no acuden al endeudamiento, pagando facturas al día, y bajando la carga financiera".

En este sentido, el primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, ha aludido a que se sigue reduciendo la presión fiscal "de forma progresiva, con una bajada del tipo del IBI a 0,75%". "El pago medio a proveedores se ha reducido a 32,61 días, y la carga financiera por habitante ha bajado hasta los 45 euros (cifras de hace más de 15 años)", ha añadido.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social, Elena Aguilar, ha incidido en el incremento en el gasto social que alcanza los cuatro millones de euros, "y que supone un récord en partida presupuestaria para el área".

"Hemos aumentado la partida de ayuda a domicilio debido a la alta demanda de familias, también se han incrementado las subvenciones a asociaciones como Cruz Roja, AECC, y hemos mantenido las partidas a otros proyectos y colectivos como Asalbez, Amirax, Cudeca, prestaciones económicas a familias con menos recursos, dinamización de proyectos para los centros de mayores, y las dirigidas al Economato Social", ha enumerado.

El cuarto teniente de alcalde, José María Gómez Muñoz, ha dicho que "este presupuesto es fruto del consenso de este equipo de gobierno, que nos permite sacar hacía adelante importantes proyectos, mejorar los servicios y atender las demandas de los ciudadanos".

Los presupuestos municipales de esta localidad malagueña para 2022 se presentarán para su aprobación inicial en un pleno extraordinario el próximo martes, 8 de febrero.

