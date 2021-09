La Junta avisa al PSOE de que "nadie cree" la "falsa polémica" que crea con el fuego de Sierra Bermeja

La directora general de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía, Araceli Cabello, ha asegurado que "nadie se cree la falsa polémica" que el PSOE andaluz trata de generar con la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las labores de extinción del incendio de Sierra Bermeja.



La responsable de la Consejería de Desarrollo Sostenible ha criticado la "falta de credibilidad" del portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, quien "no es que no entienda" las explicaciones ofrecidas por el Gobierno andaluz, sino que "no quiere entenderlas".



"Nuestra confianza en el dispositivo INFOCA es ciega, quizá otras personas no la tengan. Nos dejamos guiar por los profesionales en todo momento: al parecer, eso no es a lo que estaban acostumbrados antes", ha señalado Cabello, que resalta que el dispositivo INFOCA "cuenta con el reconocimiento internacional por su saber hacer y poner en duda sus procedimientos sería dudar de aquellos de quienes estamos orgullosos".



De hecho, la directora ha recordado que en el incendio de Quesada (Jaén), en el que ardieron alrededor de 10.000 hectáreas en julio de 2015, el Gobierno socialista no activó el nivel 1 de emergencias hasta el quinto día, uno más tarde que en el incendio de Sierra Bermeja.



La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, explicó en el Parlamento con "absoluta claridad" que el Gobierno andaluz pidió todos los medios, incluida la incorporación de la UME, que la dirección del INFOCA reclamó a la Junta de Andalucía, en el momento en que fueron solicitados.

"Es la segunda vez que el propio director del Centro Operativo Regional tiene que salir para pedir respeto al INFOCA, ya en Almonaster dijo con respecto a la UME que no se trata de sumar más medios terrestres o aéreos, se trata de sumar operaciones concretas que mitiguen, dificulten o apaguen el incendio", ha apostillado.

Sigue los temas que te interesan