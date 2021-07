Jiménez Caro: "Cuando un administrador de fincas es deshonesto somos los primeros en despreciarlo"

Los más de 1.000 administradores de fincas colegiados en Málaga cuentan desde diciembre de 2020 con un nuevo presidente. En este primer semestre de mandato, Manuel Jiménez Caro reflexiona sobre su labor y cómo la pandemia ha afectado a su trabajo.

Restricciones que afectan a las comunidades, piscinas que tienen regulaciones diferentes al verano anterior o juntas de vecinos virtuales: una transformación a la fuerza en un sector con una gran actividad a pesar de la Covid-19.

Jiménez, presidente del Colegio de Adminsitradores de Fincas de Málaga y Melilla, atiende a EL ESPAÑOL de Málaga para conocer con más detalle la situación actual del colegio, de la profesión y de cuestiones de futuro.

¿Cuál es su balance de la gestión hasta el momento?

Nuestro resultado al frente del colegio hasta el momento es bueno. En estos primeros meses hemos cumplido la mayor parte de nuestro programa electoral. Nos quedan algunas cosas que iremos terminando, seguramente, antes de que acabe este año. Llevamos un año en el que hemos puesto en marcha el trabajo de las distintas comisiones y hemos desarrollado los proyectos prometidos.

¿Cómo está afectando que la pandemia se esté alargando tanto?

Principalmente porque hay una situación de bloqueo. Hay pocos cambios en la administración de fincas. Ahora mismo las reuniones están muy limitadas. Se nos permite hacer reuniones por videoconferencia y realmente son más consultas que reuniones. Esto provoca que todavía tengamos que ser muy prudentes. Tenemos que hacer las juntas sólo por motivos de urgencia.

¿Ha cambiado la forma de trabajar? ¿Cómo reciben las juntas virtuales? ¿Los reciben todas las comunidades de la misma manera?

En las comunidades donde el perfil es más joven o de un nivel socioeconómico más alto, nos encontramos con menos problemas para realizar estas videoconferencias. En este sentido, la ley determina que es el administrador la persona que tiene que asegurarse que los vecinos disponen de los medios telemáticos adecuados para realizar estas reuniones.

Es complicado para nosotros, porque hay muchos perfiles. Es cierto que hay quien tiene los medios, pero no la capacidad para hacer uso de las aplicaciones de videollamada. Hay que ser muy prudentes convocando reuniones virtuales.

¿En qué se pueden beneficiar las comunidades de propietarios de los fondos NextGeneration?

La figura del administrador de fincas es clave en el reparto de fondos europeos. En principio, serán las comunidades autónomas las que distribuyan esos fondos destinados a la rehabilitación de fincas y a la eficiencia energética en las comunidades de propietarios. Pero es indispensable nuestra figura, somos quienes va a solicitar las ayudas, tramitar los expedientes y justificar la realización de los proyectos.

En ese sentido, desde el colegio estamos haciendo un esfuerzo para poner a disposición de los compañeros los mecanismos de asesoramiento cuando se determine cómo se van a distribuir estos fondos. Se trata de exprimir al máximo las ayudas que vengan de Europa.

¿Qué tipo de proyectos se pueden desarrollar con estos fondos europeos?

Principalmente van a ir destinados a la accesibilidad, rehabilitación y la búsqueda de la eficiencia energética. Es decir, colocación de placas generadoras de energía en los edificios. También es el momento de aprovechar para rehabilitar: el coeficiente de viviendas que se rehabilita en España es inferior al de otros países europeos.

Tenemos un déficit importante que hace que aparezcan muchos problemas de mantenimiento por falta de rehabilitación. Hay que poner al día edificios con más de 50 años que no fueron pensados con elementos accesibles.

¿La instalación de placas fotovoltaicas será el proyecto más repetido?

Estos proyectos forman parte de los proyectos subvencionables. Lo que se busca es la eficiencia energética de los edificios. No sólo las placas solares, también sistemas de agua caliente a través de placas eléctricas, agua caliente sanitaria con placas solares. Pero esa eficiencia energética también se consigue con la colocación de sobrefachadas.

¿Qué pasa en Málaga con las piscinas? ¿Hay más restricciones este verano?

La cuestión es que en Málaga este verano estamos en un nivel de alerta en el que el año pasado nunca estuvimos. La regulación de las piscinas comunitarias es prácticamente la misma, aunque el nuevo decreto sea de mayo.

En Málaga no habían entrado en vigor las limitaciones de aforo hasta la pasada semana, cuando la provincia entró en fase 3 de alerta sanitaria. En las fases 1 y 2 el aforo era el mismo, había que cumplir la distancia de seguridad o el uso de la mascarilla es obligatorio.

En comunidades donde hay muchos vecinos o que llegan por la temporada de verano, nos podemos encontrar con problemas de sobrecoste para las comunidades porque tengan que contratar un controlador o que haya que instalar medidas para mantener el aforo, que ahora es del 75%.

Una de sus medidas era limpiar la imagen de la administración de fincas

Nosotros queremos regenerar la imagen del administrador. No se nos puede ver como personas deshonestas, es un perfil que no se corresponde con la mayoría de los colegiados. Cuando un administrador no se comporta de forma correcta, los primeros que lo despreciamos somos nosotros mismos. No debe de haber corporativismo a la hora de defender a compañeros.

Estamos pendiente de endurecer el código ético y deontológico de nuestro colegio. Es algo que tendremos que hacer en una asamblea que contemplamos hacerla en los primeros meses de 2022.

