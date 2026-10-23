Piden 8 años de cárcel para los responsables de Burro Canaglia, el restaurante donde murieron 3 personas por un incendio

El trágico suceso ocurrió en abril de 2023 cuando la llama de un soplete usado para flambar una pizza prendió la decoración del techo y bloqueó la salida del local.

Se piden además cinco años de prisión para los dos arquitectos responsables del diseño del establecimiento situado en la plaza de Manuel Becerra.

La acusación imputa los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y un delito contra la salud de los trabajadores.

Una acusación particular solicita ocho años de cárcel para el dueño y tres gestores del restaurante Burro Canaglia por el incendio que dejó tres fallecidos.

Una de las acusaciones particulares en el caso del restaurante Burro Canaglia, en el que murieron tres personas a raíz de un incendio en el local, solicita ocho años de prisión para el dueño del establecimiento, Pedro Jesús Capote Conejos, y para los gestores de la matriz del mismo, Javier Agustín F. M., Jesús L. M., y Joaquín D. T.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, se piden cuatro años y medio por la comisión de un delito de homicidio imprudente, seis meses de cárcel por cada uno de los dos delitos de lesiones imprudentes y tres años por un delito contra la salud de los trabajadores.

En cuanto a los arquitectos del establecimiento hostelero, Ramón G. y Ruth G., la acusación solicita cinco años de cárcel.

Como ya informó este periódico, el titular del Juzgado de Instrucción nº46 de Madrid procesó, el pasado 6 de octubre, a Capote Conejos, junto a los gestores de la empresa y a los arquitectos que diseñaron el local, situado en el nº16 la madrileña plaza de Manuel Becerra.

El magistrado Javier Ignacio Reyes López concluyó la instrucción y enviará a juicio a los encartados.

Incendio mortal

El pasado 21 de abril de 2023, en el interior del Burro Canaglia se produjo un incendio a raíz de un plato inflamable que provocó la muerte de tres personas y varias resultaron heridas.

Uno de los camareros del local se acercó a una de las mesas a prender una pizza, la "Inferno Carnívora", mediante un soplete.

La llama alcanzó las plantas que decoraban el techo del restaurante y el fuego se propagó convirtiendo el establecimiento en una ratonera.

El restaurante Burro Canaglia tras el incendio. E.E

Varios de los transeúntes vieron a través de la cristalera del local el humo negro y escucharon los gritos de auxilio de los comensales. Desde el interior del local no se podía abrir la puerta.

Además, había un carro de hostelería que obstruía la única salida del lugar, según recoge la información del caso.

Una de las víctimas mortales del suceso fue Julián Robles, quien había comenzado a trabajar dos semanas antes de que se produjera el fuego.

El abogado Alfonso Nieto Dunn'e, del despacho A. Nieto Dunn'e Abogados, defiende al padre del joven fallecido y confirma que comenzó a trabajar el 4 de abril.

La segunda fallecida en el incendio fue Alexandra V., de 43 años y enfermera de profesión, se encontraba en Madrid pasando el fin de semana con tres amigas más de Bilbao.

Una tercera persona, María M., vizcaína de 41 años, murió días después en el hospital a causa de las quemaduras, aunque su pronóstico al principio era optimista. Alexandra y María eran amigas y se encontraban cenando juntas en Burro Canaglia.