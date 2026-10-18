El refugio de Susanna Griso en la Sierra de Madrid: un chalet millonario con vistas a la montaña en plena naturaleza

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LO ESENCIAL Las claves Susanna Griso y su marido, Luis Enríquez Nistal, se refugian en un chalet valorado en 1,5 millones de euros situado en la Sierra de Madrid. La propiedad cuenta con 441 metros cuadrados construidos, seis dormitorios, biblioteca y sala de juegos sobre una parcela de más de 3.500 metros cuadrados. El inmueble destaca por sus grandes ventanales, su luz natural, una suite principal en la planta superior y un amplio jardín con piscina privada y porche. Ubicada entre San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, la vivienda se encuentra a menos de una hora del plató de 'Espejo Público'.

La vida de Susanna Griso dio un gran cambio este verano al casarse con Luis Enriquez Nistal. Para disfrutar de su vida y desconectar de las cámaras y los focos, el nuevo matrimonio, con la compañía de los dos hijos de la presentadora, se refugia en la Sierra de Madrid del ruido de la capital.

A menos de una hora del plató de 'Espejo Público', Susanna Griso descansa alejada de las grandes aglomeraciones en su casa en plena Cuenca Alta del Manzanares, un lugar privilegiado lleno de la tranquilidad y vitalidad que transmite la naturaleza.

El chalet de la presentadora se ubica entre San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, una de las zonas más exclusivas de Madrid, rodeado de árboles y zonas verdes que hacen de su hogar el sitio perfecto para huir de los focos y la atención.

La propiedad, con un precio que ronda los 1,5 millones de euros, se reparte en dos plantas y seis dormitorios, además de una biblioteca, una sala de juegos, salón y cocina. La vivienda abarca unos 441 metros cuadrados sobre una parcela de más de 3.500 metros cuadrados.

La luz natural es protagonista en el interior de la casa, gracias a sus grandes ventanales y a una distribución pensada estratégicamente para darle paso, dando una sensación de confort y amplitud a cada estancia.

Por fuera, la parcela se extiende por una pradera verde para crear un amplio jardín, que cuenta con una piscina privada y un porche. La vivienda se encuentra en un sitio excepcional, a un paso del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, por lo que los grandes ventanales de la casa permiten disfrutar de las vistas sin la necesidad de salir de casa.

La casa por dentro

El dormitorio es una de las zonas más destacadas de la casa de la presentadora. La suite principal abarca la planta de arriba, a la que se accede por una escalera.

La habitación tiene su propio vestíbulo, dos armarios empotrados y un cuarto de baño. La habitación sigue una decoración minimalista, donde el blanco es el principal protagonista.

El salón está separado del comedor por una impresionante chimenea, cuenta con varios sofás con distintos tapizados de color oscuro, una alfombra de esparto y una mesa acristalada en el centro de la estancia. En el salón destacan varios elementos decorativos en distintos colores que contrastan con el blanco de las paredes.

La biblioteca cuenta con un rincón de lectura con paredes oscuras, que crean un contraste con el sillón de color crema, iluminado por una lámpara de pie rodeada de fotografías enmarcadas y dos esculturas.

Susanna Griso se suma de esta manera a otras celebridades que optan por vivir en espacios alejados del ruido y las aglomeraciones para descansar de su vida profesional en espacios donde la naturaleza y el silencio están a la orden del día.