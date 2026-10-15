Alicia del Río, entre el Sindicato de Inquilinas y la plataforma que pide trabajar menos horas en la huelga de educación

Menos Lectivas forma parte del comité que ha convocado una huelga indefinida en la educación pública madrileña para exigir mejores condiciones laborales, reducción de ratios e inversión en los centros públicos.

En 2023 dio el salto a la portavocía de Menos Lectivas, plataforma que exige reducir las horas lectivas, bajar la burocracia, la equiparación salarial y mejorar la atención a la diversidad.

Inició su activismo en el 15-M y ha trabajado como orientadora de Secundaria, donde constató cómo los desahucios y la inestabilidad habitacional afectan negativamente al rendimiento y salud mental del alumnado.

Alicia del Río se ha consolidado como una de las caras más visibles del Sindicato de Inquilinas tras participar en las protestas por la vivienda y el desahucio de Maricarmen.

Alicia del Río se ha convertido en una de las caras más visibles de las protestas por la vivienda desde el desahucio de Maricarmen. La portavoz del Sindicato de Inquilinas fue desde el primer momento una de las personas que más se hicieron notar en las protestas junto con Valeria Racu, otra de las portavoces con más reconocimiento mediático de la organización.

Los orígenes como activista de Alicia del Río se remontan al año 2011, tras participar en las movilizaciones del 15-M en 2011, cuando cursaba Bachillerato en Valladolid, desplazándose sola a las manifestaciones.

La activista trabajó durante años como orientadora de Secundaria en diversos centros públicos de la capital, donde ha tenido contacto directo con las familias con menos recursos.

En los centros públicos vivió de primera mano cómo los desahucios, los cambios forzosos de vivienda o los problemas de acceso al alquiler impactan al alumnado, lo que le llevó a dar el salto a la portavocía de la plataforma Menos Lectivas en 2023.

Menos Lectivas es un movimiento de profesores de la educación pública no universitaria en Madrid nacido en 2023, cuyo objetivo principal era recuperar la jornada lectiva anterior a los recortes de 2011.

En su propia web, Menos Lectivas asegura luchar por "la reducción de las horas lectivas, reducir la burocracia, la equiparación salarial, acabar con la segregación en los centros, mejorar la atención a la diversidad y la construcción y mantenimiento de centros públicos".

En su primer año como orientadora, vivió como una alumna de 3º de la ESO sufrió problemas de salud mental tras ser desahuciada de su casa junto a su familia.

En el sitio web del Sindicato de Inquilinas, contó cómo vivió esa situación: la policía, el sistema judicial y un casero "arrancaban a esta menor de su casa, de su barrio, de su insti, de sus amigas, le arrebataban su capacidad de atender, sentirse segura, poder estudiar y aprender".

"Le arrancaban, entre tantas cosas, su derecho a la educación. Ese curso suspendió prácticamente todas las asignaturas y después se cambió de instituto, más cerca de la habitación donde otro familiar acogió a las cuatro personas desahuciadas", continuaba.

Su papel en Sol

15 años después del 15-M, la Puerta del Sol volvió a llenarse de indignados, esta vez por la situación de la vivienda en España tras el polémico desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada de la vivienda en la que llevaba viviendo 70 años.

Alicia del Río se convirtió rápidamente en una de las figuras más representativas del Sindicato de Inquilinas, clamando contra la especulación. "Queremos estabilidad para las familias, queremos poder llegar a fin de mes", es un ejemplo de las diversas declaraciones que ha ido dejando durante estas semanas.

Ante los medios de comunicación, la activista se ha mostrado muy crítica con los partidos políticos del país llegando a calificar la situación parlamentaria como un "Congreso secuestrado por rentistas" tras el rechazo de los decretos de vivienda hace unos días.

"Con cada burofax, con cada subida de alquiler, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", declaró indignada tras su fallecimiento.

La educación pública, de huelga indefinida

Este miércoles, el profesorado de la educación pública ha iniciado una huelga indefinida para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales". La plataforma Menos Lectivas, en la que del Río formó parte, es una de las formaciones presentes en el comité de huelga.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la recuperación de un máximo de 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y Formación Profesional y de 22 en Primaria, "garantizando que el cómputo incluya las horas de tutoría, jefatura de departamento y coordinaciones".

Otras de las reivindicaciones son que se reduzcan los ratios de alumnos por aula, que se suban los salarios, que se combata la segregación o que se invierta en la educación pública.

Los convocantes han destacado que una huelga indefinida es "algo que nunca ha ocurrido en la Comunidad de Madrid en este formato" y que la protesta culmina un proceso de movilización docente que se prolonga desde hace varios cursos.

Las plataformas de la Universidad Complutense (UCM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) x La Pública han anunciado también que se unirían a la huelga indefinida educativa de este miércoles.