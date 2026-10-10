Cierra una escuela infantil en Madrid por tener ratas y reubica a todos sus alumnos: "La situación es insostenible"

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LO ESENCIAL Las claves La escuela infantil municipal Veo Veo de Ciudad Lineal (Madrid) ha cerrado temporalmente tras detectar indicios de presencia de roedores en sus instalaciones. El alumnado y el profesorado del centro han sido reubicados en otras escuelas infantiles para garantizar la continuidad del servicio y las condiciones de salubridad. El alcalde José Luis Martínez-Almeida afirma que se actuó de forma inmediata y que Madrid Salud se encuentra realizando los análisis y el control de vectores correspondientes. La oposición socialista califica la situación de insostenible y denuncia un abandono de los centros por parte del Partido Popular en el Ayuntamiento y la Comunidad.

La escuela infantil municipal Veo Veo, situada en el distrito de Ciudad Lineal, ha cerrado temporalmente tras detectarse indicios de presencia de roedores en sus instalaciones y su alumnado y profesorado han sido reubicados en otras escuelas infantiles.

En un comunicado remitido a las familias, el centro explica que dio aviso tras detectar indicios y evidencias relacionadas con la presencia de roedores y que se decidió su cierre preventivo hasta nuevo aviso para garantizar las condiciones de higiene, salubridad y seguridad.

Para la concejala socialista María Caso este episodio se suma a "una larga lista de hechos" que, a su juicio, son "consecuencia directa del abandono del Partido Popular", tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

En este sentido, ha recordado en declaraciones remitidas a los medios el cierre de otros centros en los últimos días por las lluvias. Caso ha calificado la situación de "insostenible" y ha preguntado al alcalde "qué más tiene que ocurrir en una escuela infantil" para que empiece a actuar en una materia que considera de su "absoluta competencia".

Almeida defiende que ha actuado "rápido"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que existen indicios de que podría haber roedores, aunque ha matizado que su presencia todavía no está acreditada. "Lo que se hizo inmediatamente es precintar la escuela", ha explicado en declaraciones a los medios desde el Centro de Protección Animal.

El regidor ha indicado que Madrid Salud ya está en las instalaciones para efectuar los análisis correspondientes y el control de vectores. Además, ha asegurado que se ha reubicado al profesorado y al alumnado en otras escuelas infantiles "para que no tengan ningún perjuicio".

"Hemos actuado rápido, hemos actuado en la forma en la que hay que hacerlo, garantizando que se pueda seguir prestando la actividad, en este caso en otras escuelas, y al mismo tiempo que Madrid Salud, con la diligencia que les caracteriza, ya está ahí para acreditar si hay o no esa presencia de roedores", ha concluido.

Otros cierres

La Escuela Infantil Olavide, ubicada en la calle General Álvarez de Castro 22, en el madrileño distrito de Chamberí, anunció en junio por sorpresa a las familias que cesará su actividad al finalizar este curso escolar.

En un comunicado al que ha tenido acceso Madrid Total, desde la dirección de este centro privado informaron de que el último día de curso será el 30 de junio de 2026.

Hasta esa fecha, está previsto que la actividad educativa y los servicios del centro se sigan prestando con total normalidad, manteniendo el horario de apertura habitual.