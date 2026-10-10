Andrea Noguero, la joven de la Generación Z que deja Madrid: "No me lo creo. Estoy ganando muchísimo dinero"

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LO ESENCIAL Las claves La joven Andrea Noguera ha compartido en TikTok su decisión de mudarse a Sevilla tras vivir dos años independizada en Madrid. Reconoce que en la capital experimentó ansiedad y situaciones difíciles a los 22 años, aunque destaca que le ayudó a madurar. Asegura estar trabajando actualmente en lo que le gusta y ganando mucho más dinero gracias a haber tomado decisiones arriesgadas. Anima a sus seguidores a salir de la zona de confort y atreverse a cambiar aunque al principio sientan miedo.

Salir de tu zona de confort es algo que a muchas personas les resulta complicado. Andrea Noguera, a través de su cuenta de TikTok, ha decidido compartir una reflexión sobre este tema mientras prepara su mudanza a Sevilla desde Madrid.

Noguera comienza el vídeo anunciando su decisión de dejar la capital. "Tenía que tomar esta decisión y siento que esta es la decisión correcta", afirma.

Aún así, también ha admitido su dificultad y su experiencia a la hora de salir de su zona de confort y tomar decisiones difíciles a lo largo de su vida, contando que en muchas ocasiones se ha arrepentido de no atreverse

Andrea Noguera llevaba viviendo en Madrid durante los últimos dos años, tras llevar tiempo ahorrando y trabajando, ya que veía como una "oportunidad de crecer tanto personalmente como en el trabajo". No tenía nadie esperándola en la capital, por lo que tomó la difícil decisión de mudarse sola.

"Me independicé y todo dependía de mí, tenía que hacerme por primera vez cargo de todo al completo. En Madrid descubrí lo que era la ansiedad, situaciones que para una niña de 22 años son complicadas".

Pese a ello, la joven justifica el hecho de haberse mudado a Madrid: "Me alegro mucho de no haberme quedado en casa. He madurado un montón al mudarme aquí", asegura.

Pese a su estancia en Madrid, Noguera ha afirmado que "su sitio" se encuentra en Sevilla, donde cree que será más feliz.

La joven comenta que tomar decisiones difíciles, por mucho que cuesten en un principio, terminan mereciendo la pena. "Yo estudié una carrera que no me gustaba, y yo en segundo o tercero de carrera me di cuenta de que no quería hacer esto y que no era feliz, aun así la acabé por miedo".

"Ahora estoy trabajando de lo que realmente me gusta y estoy ganando mucho más dinero que lo que ganaría si me hubiese quedado trabajando donde estaba", explica Noguera.

Con este ejemplo la joven comparte una reflexión final: "Cuando tengáis que tomar alguna decisión difícil o tener que salir de vuestra zona de confort, os recomiendo que lo hagáis aunque de miedo. Viendo todo lo que he hecho en el pasado me he dado cuenta de que me ha servido un montón atreverme, de haberme quedado en Sevilla me habría arrepentido".