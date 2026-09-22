Maricarmen en su casa del distrito del Retiro, en Madrid.

Maricarmen en su casa del distrito del Retiro, en Madrid. Nieves Díaz

Sociedad

El polémico desahucio de Maricarmen que pide evitar la ONU: lleva 70 años en la casa y tiene un 50% de discapacidad

El lanzamiento está previsto a partir de las 7:30 horas de este miércoles. Se ha convocado una movilización para tratar de que no se lleve a cabo.

Más información: Un fondo quiere desahuciar a Maricarmen tras subirle un 247% el alquiler: "Tengo 87 años; sin familia, sólo tengo mi casa"

M. Benavente / Agencias
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Maricarmen, de 87 años y con un 50% de discapacidad, enfrenta un cuarto y definitivo intento de desahucio tras 70 años viviendo en su casa del barrio de Retiro.

La ONU ha solicitado al Estado español que detenga el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada para Maricarmen.

El conflicto surge tras la venta del edificio a Urbagestión en 2018, que intentó subir el alquiler de Maricarmen un 250%.

El Sindicato de Inquilinas denuncia la falta de respuesta de las administraciones y organiza actos de apoyo para evitar el lanzamiento.

Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio -que la ONU pide que se detenga- de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han convocado un acto de apoyo a la mujer de corte festivo y cultural desde este martes y se llama a acampar durante la noche frente a su vivienda, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, para tratar de evitar el desahucio.

El lanzamiento está previsto a partir de las 7.30 horas del miércoles y contra el mismo no cabe recurso judicial, por lo que sería definitivo. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid.

Maricarmen celebra el aplazamiento del desahucio.

El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen, subrogándose en las mismas condiciones -una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI- durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".

La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.

La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 250%.

El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.

Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia con un coste que es "una barbaridad y no cubre las necesidades de Maricarmen".

La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.