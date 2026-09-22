El polémico desahucio de Maricarmen que pide evitar la ONU: lleva 70 años en la casa y tiene un 50% de discapacidad

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Las claves Generado con IA Maricarmen, de 87 años y con un 50% de discapacidad, enfrenta un cuarto y definitivo intento de desahucio tras 70 años viviendo en su casa del barrio de Retiro. La ONU ha solicitado al Estado español que detenga el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada para Maricarmen. El conflicto surge tras la venta del edificio a Urbagestión en 2018, que intentó subir el alquiler de Maricarmen un 250%. El Sindicato de Inquilinas denuncia la falta de respuesta de las administraciones y organiza actos de apoyo para evitar el lanzamiento.

Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio -que la ONU pide que se detenga- de la casa donde ha vivido durante más de siete décadas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han convocado un acto de apoyo a la mujer de corte festivo y cultural desde este martes y se llama a acampar durante la noche frente a su vivienda, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, para tratar de evitar el desahucio.

El lanzamiento está previsto a partir de las 7.30 horas del miércoles y contra el mismo no cabe recurso judicial, por lo que sería definitivo. El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid.

El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen, subrogándose en las mismas condiciones -una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI- durante casi 20 años. El documento forma parte de los contratos conocidos como "de renta antigua".

La mujer, con una discapacidad del 50%, logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.

La afectada se enfrenta a su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasara en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, trató de incrementar el alquiler de la inquilina en un 250%.

El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado diversas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o reformas legislativas que refuercen la estabilidad de los contratos de alquiler. Sin embargo, denuncia que no ha recibido respuesta a estas iniciativas.

Desde la organización sostienen que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta el momento una alternativa habitacional a Maricarmen, más allá de una residencia con un coste que es "una barbaridad y no cubre las necesidades de Maricarmen".

La organización recuerda además que Naciones Unidas ha requerido al Estado español que adopte medidas para evitar el desahucio y garantice una solución habitacional adecuada. "Maricarmen está cansada pero tiene fuerzas para seguir adelante", apuntan desde este colectivo.