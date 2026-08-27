Madrid volverá a mirar al cielo: a qué hora y dónde ver el eclipse lunar que rozará la totalidad esta madrugada

Las claves

Las claves Generado con IA La madrugada del jueves 27 al viernes 28 de agosto se podrá observar un eclipse parcial de Luna en Madrid, con el máximo a las 06:12 horas. En el momento de máximo oscurecimiento, alrededor del 93% del diámetro lunar estará cubierto por la sombra terrestre, generando tonos rojizos y anaranjados en la Luna. La observación será mejor desde lugares con vista despejada hacia el oeste-suroeste; la Luna se pondrá antes de que termine el eclipse en Madrid. No se necesita protección ocular para ver el eclipse lunar, que será visible a simple vista y puede apreciarse mejor con prismáticos o telescopio.

Madrid volverá a mirar al cielo esta semana. Apenas dos semanas después del eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto, la madrugada de este jueves 27 al viernes 28 traerá un nuevo fenómeno astronómico: un eclipse parcial de Luna que podrá observarse desde toda España, aunque con diferencias según la zona.

En la Comunidad de Madrid, el eclipse comenzará a ser visible en su fase parcial a las 04:34 horas y alcanzará su punto máximo a las 06:12 horas. En ese momento, alrededor del 93% del diámetro lunar estará dentro de la umbra de la Tierra, por lo que el satélite presentará un aspecto muy próximo al de un eclipse total.

La primera fase del fenómeno empezará antes, hacia las 03:23 horas, cuando la Luna entre en la penumbra terrestre. Sin embargo, este cambio será muy tenue y puede resultar complicado apreciarlo a simple vista. Será a partir de las 04:34 cuando la sombra más oscura, la umbra, comience a cubrir el disco lunar.

El mejor momento

El máximo llegará a las 06:12 horas, cuando la mayor parte de la Luna se encuentre cubierta por la sombra terrestre. Durante esos minutos, el satélite podrá adquirir colores rojizos, cobrizos o anaranjados, un efecto provocado por la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.

La atmósfera dispersa con mayor facilidad las longitudes de onda azules, mientras que los tonos rojos y naranjas consiguen atravesarla y proyectarse sobre la Luna. Es el mismo fenómeno que está detrás de los colores de los amaneceres y atardeceres.

Las fases del eclipse en Madrid. Instituto Geográfico Nacional

Aunque el aspecto pueda recordar al de una llamada “Luna de Sangre”, en esta ocasión no se tratará de un eclipse total. La magnitud será aproximadamente de 0,93, de modo que el eclipse será parcial pese a que la superficie oscurecida será muy amplia.

Los madrileños tendrán que madrugar, pero además deberán tener en cuenta que la Luna desaparecerá por el horizonte antes de que termine oficialmente el eclipse.

El satélite se pondrá aproximadamente a las 07:47 horas, mientras que la fase parcial concluirá en torno a las 07:51 o 07:52 horas. Por tanto, los últimos minutos del fenómeno ya no podrán contemplarse desde la capital.

La diferencia será más evidente según se avance hacia el oeste de España. Mientras que en el centro y el este de la Península, Baleares y Melilla la Luna se ocultará antes de que termine la parcialidad, en Canarias, Ceuta y el oeste peninsular permanecerá visible durante más tiempo.

Entre los lugares con mejores condiciones estarán zonas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Extremadura, Salamanca, Zamora, Galicia y parte de León, donde será posible seguir una parte más amplia del eclipse.

Dónde verlo en Madrid

Para intentar disfrutar del máximo desde Madrid será fundamental encontrar un lugar con vista despejada hacia el oeste-suroeste. A esas horas la Luna estará muy baja, por lo que edificios, árboles u otros obstáculos pueden dificultar considerablemente la observación.

Una azotea, un mirador o cualquier espacio abierto con un horizonte occidental despejado permitirá seguir mejor cómo la sombra terrestre avanza sobre el satélite.

La contaminación lumínica tendrá menos importancia que en otros fenómenos astronómicos, ya que la Luna será el principal objeto visible, pero un entorno elevado y sin obstáculos facilitará la observación.

Además, no será necesario utilizar ningún tipo de protección ocular. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse directamente sin gafas especiales ni filtros.

El fenómeno podrá seguirse a simple vista, aunque unos prismáticos o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle la evolución de la sombra y los cambios de tonalidad.

Segundo eclipse en agosto

Este eclipse lunar llega pocos días después del gran acontecimiento astronómico del 12 de agosto, cuando un eclipse total de Sol pudo observarse desde distintas zonas.

La cercanía temporal entre ambos fenómenos responde a la geometría orbital del sistema formado por el Sol, la Tierra y la Luna.

El próximo gran eclipse visible desde España llegará el 2 de agosto de 2027, cuando tendrá lugar otro eclipse total de Sol. Más adelante, el 26 de enero de 2028, se producirá un eclipse solar anular, durante el que la Luna dejará visible alrededor de la estrella el conocido como “anillo de fuego”.

Mientras tanto, la próxima cita será esta madrugada. En Madrid, quienes quieran contemplar el eclipse tendrán que levantarse antes del amanecer y buscar un punto con el horizonte oeste despejado para no perderse el momento de mayor oscurecimiento de la Luna.