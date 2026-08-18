Daniel, electricista autónomo: "Facturo 1.200 euros y me quedan 200… y ha sido un muy buen día"

Las claves

Las claves Generado con IA Daniel Rojas, electricista autónomo, facturó más de 1.500 euros en una jornada, pero tras restar gastos e impuestos, solo le quedaron poco más de 200 euros. Los principales gastos incluyeron materiales, combustible, IVA, IRPF y otros costes habituales de la actividad autónoma. Daniel destaca que la cifra final no contempla otros gastos fijos como la cuota de autónomos, seguros o mantenimiento de vehículos. El caso sirve para ilustrar la diferencia entre lo facturado por un autónomo y el dinero real que percibe tras cubrir todos los gastos.

Facturar más de 1.500 euros en una sola jornada puede parecer, a primera vista, un negocio redondo. Sin embargo, la cantidad que un autónomo factura está muy lejos de ser el dinero que finalmente se lleva a casa. Materiales, combustible, impuestos y otros gastos asociados a la actividad hacen que una jornada con una elevada facturación pueda terminar dejando un beneficio mucho más reducido.

Es precisamente lo que ha querido mostrar Daniel Rojas, un electricista autónomo conocido en redes sociales como @constructip, donde comparte habitualmente contenidos relacionados con su trabajo y con la realidad económica de trabajar por cuenta propia.

En uno de sus vídeos, Rojas decide hacer las cuentas de una jornada completa para enseñar a sus seguidores cuánto dinero genera y, sobre todo, cuánto termina quedándole después de pagar todos los gastos. "Esto es lo que gano en un solo día siendo autónomo electricista en España. Hoy os voy a enseñar cuánto gano, cuánto se me va de IRPF, cuánto se me va de material…", explica al comienzo.

Trabajos y gastos

La jornada comienza con un gasto relativamente pequeño, pero habitual para cualquier profesional que necesita desplazarse entre diferentes domicilios: 25 euros de gasoil.

Después llega el primer trabajo. Daniel se encarga de cambiar una vitrocerámica, una intervención por la que obtiene 480 euros por la venta del aparato y otros 45 euros correspondientes a la instalación. Sin embargo, previamente ha tenido que afrontar un coste de 410 euros por el material.

La siguiente intervención consiste en cambiar una tapa de váter y realizar "unos cuantos arreglillos más". En este caso, el coste asciende a 170 euros, mientras que el profesional factura 192 euros por el producto y otros 33 euros por la instalación.

La jornada continúa con trabajos relacionados con la fontanería. Daniel cambia un hidromasaje por un coste de 375 euros y una válvula click-clack por otros 22 euros. Después vende esta última por 399 euros y cobra 99 euros por la instalación.

También realiza la instalación de un aireador en el grifo del lavabo, aunque en este caso no ofrece en el vídeo el desglose completo de las cantidades.

Al sumar todos los trabajos realizados durante la jornada, la facturación asciende a 1.562,54 euros. Una cifra que, según el propio electricista, puede resultar engañosa si se interpreta como su sueldo.

IVA

El siguiente paso de Daniel consiste en descontar el IVA. "El IVA va para Hacienda, -21 %", explica mientras realiza las cuentas.

Una vez descontado este impuesto, los 1.562,54 euros iniciales se quedan en 1.291,40 euros.

Pero todavía queda buena parte de los gastos por descontar. Entre el gasoil y el material utilizado durante los diferentes trabajos, el profesional calcula unos costes de 1.012,40 euros.

De esta forma, la cantidad que queda después de cubrir esos gastos se reduce hasta los 279,40 euros.

Y todavía falta otro descuento: el IRPF. Daniel calcula un 25 %, lo que supone otros 69,85 euros. El resultado final es de 209,55 euros de beneficio.

"Facturas 1.200 euros y te quedan 200 euros, y que conste que esto ha sido un muy buen día de trabajo", resume el electricista en el vídeo.

La cifra, además, todavía no incluye otros costes que debe afrontar un trabajador por cuenta propia. El propio Rojas recuerda que hay que tener en cuenta la cuota de autónomos, el seguro y mantenimiento de la furgoneta, el seguro de responsabilidad civil y otros gastos fijos que no aparecen necesariamente en una jornada concreta.

Vacaciones

Para Daniel, el ejemplo sirve para mostrar que facturar una cantidad elevada no significa necesariamente tener un sueldo elevado. Un autónomo debe asumir tanto los costes directamente relacionados con cada trabajo como aquellos que existen incluso cuando no está trabajando.

Y hay otro factor que, según señala, también debe tenerse en cuenta: los días en los que no hay actividad.

"Ya no hablamos de las vacaciones", apunta el electricista, poniendo el foco en una de las diferencias entre facturar como profesional autónomo y percibir un salario fijo como trabajador por cuenta ajena.

Por eso, al terminar el vídeo, Rojas lanza una pregunta directamente a sus seguidores: "¿Creéis que es un buen sueldo para un día de autónomo o no? Me encantaría que me lo dijera cualquier autónomo o cualquier persona que está pensando en hacerse autónoma".

Una jornada que sobre el papel supera los 1.500 euros de facturación termina dejando poco más de 200 euros de beneficio, una diferencia que Daniel utiliza para mostrar a sus seguidores la realidad económica que hay detrás de una factura de un profesional autónomo.