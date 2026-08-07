Muere un hombre de 84 años tras ser estrangulado en el interior de una vivienda de Ciudad Lineal

El Summa 112 y la Policía Nacional en Ciudad Lineal. 112 Comunidad de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 84 años murió estrangulado en su domicilio de Ciudad Lineal, Madrid. La presunta autora es su nuera, de 27 años, quien convivía con la víctima y fue detenida por la Policía Nacional. La mujer presentaba lesiones en los brazos al ser arrestada por los agentes. Los vecinos describen a la familia como tranquila y no escucharon nada sospechoso durante el incidente.

Un hombre de 84 años ha muerto estrangulado durante la tarde este viernes en un domicilio de Ciudad Lineal, según informa un portavoz de la Policía Nacional de Madrid.

Según las citadas fuentes, los hechos han sucedido hacia las 14:45 en una vivienda de la calle Valentín Aguirre.

La presunta autora de los hechos ha sido la nuera de la víctima, con la que convivía junto a su hijo y sus nietas. Ha sido detenida por la Policía Nacional, acusada de homicidio.

El #SUMMA112 confirma el fallecimiento de un hombre por lesiones compatibles con un estrangulamiento.



📍 C/ Valentín Aguirre. Madrid.



El equipo de apoyo psicológico interviene para atender a los familiares.@policia se hace cargo de las investigaciones en torno a lo ocurrido. pic.twitter.com/f7mXXOfbvv — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 7, 2026

Fuentes policiales informan de que esta mujer, española de 27 años, presentaba lesiones en los brazos en el momento de la detención.

A la llegada del SUMMA 112, los sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de Maximino R, al que los vecinos llamaban 'Tino', que presentaba lesiones compatibles con un estrangulamiento.

Según informan los vecinos, Maximino y su familia, que residían en el segundo piso del inmueble, eran una familia "tranquila y normal" que llevaba viviendo en Ciudad Lineal "toda la vida".

De hecho, durante la calurosa tarde del viernes, ninguno de los vecinos escuchó gritos ni indicios que apuntaran a que se podía estar produciendo un asesinato en el edificio.

Tras el suceso, el equipo de apoyo psicológico del SUMMA 112 ha intervenido para atender a los familiares de la víctima.

La Policía Nacional se hace cargo de las investigaciones en torno a lo ocurrido. Será la autopsia la que determine la causa de la muerte de Maximino.