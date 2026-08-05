Arranca la inspección del Estadio de Vallecas con la afición del Rayo en pie de guerra: "No iremos a Burgos"

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha accedido finalmente al Estadio de Vallecas para inspeccionar las deficiencias de seguridad, tras varios intentos fallidos. La afición del Rayo Vallecano se ha mostrado muy crítica con la decisión de disputar partidos en Burgos y exige que el equipo juegue de local solo en Vallecas. Los abonados valoran reclamar la devolución total o parcial del dinero de los abonos, apoyados por FACUA, debido a la imposibilidad de asistir a partidos fuera de Madrid. Los seguidores insisten en que la seguridad del estadio debe ser la prioridad y rechazan animar al equipo en otra ciudad, manteniendo su protesta contra la directiva.

A la tercera va la vencida. La Comunidad de Madrid por fin ha logrado acceder al Estadio de Vallecas, tras dos intentos fallidos durante la pasada semana. El objetivo es que los técnicos puedan comprobar las deficiencias de seguridad recogidas en una auditoría realizada.

La entrada del Gobierno regional se ha producido un día después de la reunión entre el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, y el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa.

Al término del encuentro, De Paco aseguró que el club se había comprometido a abrir las puertas del estadio y facilitar una "colaboración constante" con la Administración.

El Rayo Vallecano permitió este martes el acceso al Estadio de Vallecas a los técnicos de la Comunidad de Madrid encargados de evaluar el estado de las instalaciones. María Aguilella EFE

Pero esa colaboración no ha evitado las protestas de los aficionados, que se congregaron a la entrada del estadio y criticaron la decisión del club de jugar algunos partidos en Burgos.

De hecho, durante las primeras horas de la mañana, algunos hinchas hicieron circular en redes sociales un vídeo de las tareas de limpieza de las gradas que estarían realizando empresas de limpieza y mantenimiento.

La afición

La afición del Rayo Vallecano ha elevado en los últimos días su enojo por la situación que atraviesa el club y por la decisión de disputar partidos fuera de la Comunidad de Madrid, una medida que muchos seguidores consideran injusta y que ha abierto la puerta a reclamaciones por el dinero de los abonos.

En una asamblea abierta celebrada el pasado 2 de agosto, los aficionados se opusieron a jugar en Burgos, aunque la principal preocupación pasa por la seguridad del estadio y por el valor real de los abonos, que entienden que se ve alterado si el equipo no puede jugar en Vallecas como local.

Asamblea de aficionados del Rayo Vallecano Instagram Bukaneros1992

Entre los puntos debatidos en la asamblea, se discutió sobre la posibilidad de impulsar una reclamación conjunta a través de FACUA para pedir la devolución total o parcial de los abonos.

La idea sería reclamar el dinero correspondiente a los partidos que no puedan disputarse en Vallecas o a los que algunos abonados no puedan acudir por celebrarse lejos de Madrid.

Las distancias

Nines, vecina de Vallecas y aficionada rayista, comenta a este medio que "estamos quemados por este tipejo", en referencia al presidente del club, Martín Presa.

Además, cuenta que renovó el abono para ella, su esposo y su hijo el primer día que se abrió el plazo y ahora se encuentra con que no puede ver jugar a su equipo en Vallecas. Ella trabaja los domingos y cuenta que no podría desplazarse hasta Burgos para ver un partido.

Karol, otra aficionada del Rayo, comenta que "es increíble que nos manden a Burgos, a 200 km. Somos gente que trabaja y no podemos permitirnos ir a Burgos a un partido a las 21, volver y después irnos a trabajar al día siguiente".

Además, asegura que el coste "es inasumible" para poder ir y volver en gasolina: "Siempre somos los abandonados, a los que nadie tiene en cuenta".

Aun así, asegura, "somos la mejor afición, y aunque no sea físicamente, nuestro corazón estará allí" aunque, sostiene, "podríamos haber ido a Leganés, que tardamos 10 minutos desde el barrio".

Karol califica de "vergüenza" que se trate así a un equipo que ha llegado tan lejos esta temporada. Sobre la figura de Presa, esta rayista afirma que "quiere acabar con todo, no mira por el equipo y mucho menos por sus abonados".

Por último, cuenta que no tiene abono, "ni lo va a tener", después de todo lo ocurrido.

En tanto, FACUA ya ha pedido al Rayo Vallecano que reembolse proporcionalmente a los abonados que no puedan desplazarse a los partidos fijados en otras comunidades autónomas.

Fotos de las instalaciones del Estadio de Vallecas Cedida Comunidad de Madrid

La organización sostiene que los seguidores tienen derecho a recuperar la parte del abono vinculada a encuentros que no podrán disfrutar, especialmente cuando esos cambios de sede obligan a asumir gastos extra de transporte y alojamiento.

En la asamblea se insistió en que abrir el estadio al público no debería contemplarse hasta que se hayan corregido todas las deficiencias detectadas, y se advirtió de que la seguridad debe ser la prioridad absoluta.

En Burgos, no

Otro de los mensajes más claros fue el rechazo a animar al equipo en Burgos. Los aficionados sostienen que el Rayo solo juega de local en Vallecas y aseguran que continuarán organizándose en silencio, atentos a nuevas convocatorias y decididos a defender sus derechos como consumidores y como hinchas.

El pulso entre el club y parte de su afición va más allá de una simple disputa por los abonos, aunque el reclamo por el reembolso o la forma de compensación aún no ha sido anunciado.

Por ahora, la sensación entre los aficionados es de indignación: "estamos quemados, hartos de este presidente a quien no le importa Vallecas ni el Rayo".

Quieren respuestas, garantías y, si no es posible jugar en casa, una compensación justa por lo que han pagado.