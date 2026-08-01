Irene Montero, 38 años: "Mi infancia fue en el pueblo. Allí viví muchas primeras veces. A mi padre lo echo de menos"

Las claves

Las claves Generado con IA Irene Montero recuerda con cariño su infancia en Tormellas, Ávila, donde vivió muchas primeras experiencias y pasaba los veranos con sus abuelos. En su adolescencia, Montero combinaba la responsabilidad académica con una personalidad fiestera y disfrutaba de su tiempo libre tras cumplir con sus deberes. Estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó como cajera y fue becaria universitaria antes de dedicarse a la política. Confiesa su afición por el tarot y la astrología, y expresa nostalgia por actividades cotidianas y por la figura de su padre, fallecido antes de conocer a sus nietos.

Irene Montero suele ocupar titulares por sus declaraciones y por su actividad política, pero no es habitual que hable públicamente de los aspectos más personales de su vida.

Sus últimas apariciones estuvieron relacionadas con una escena protagonizada por dos aficionados durante la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina.

Montero se refirió a un hincha argentino que llevaba una bandera de Israel y al significado político que, según sostuvo, pretendía transmitir con ese símbolo. El otro, portaba una bandera palestina.

María Goikoetxea (d), candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón; Irene Montero, secretaria política del partido (c) y eurodiputada y Mar Cambrollé (i), secretaria LGTBIQA+ de la formación morada, en un acto de campaña electoral en Zaragoza. Javier Cebollada EFE

Al margen de sus declaraciones políticas, ella no suele conceder entrevistas centradas en su vida privada.

Sin embargo, en una conversación publicada en 2023 por Los Replicantes y recuperada ahora por la revista Semana, la eurodiputada dejó a un lado su faceta institucional para recordar su infancia, su adolescencia y algunos de los momentos que marcaron su vida antes de entrar en política.

Tormellas tiene un lugar muy especial en sus recuerdos. Esta pequeña localidad de la provincia de Ávila es donde pasó buena parte de sus veranos cuando era niña.

Cuenta que sus padres continuaban trabajando durante los meses estivales y ella permanecía largas temporadas en casa de sus abuelos: "Viví muchas primeras veces allí. Mis padres trabajaban y los veranos los pasaba allí enteros. He pasado allí mi infancia y era una maravilla", explicó durante la conversación.

Montero aseguró que en Tormellas vivió "muchas primeras veces", aunque no precisó a qué experiencias concretas se refería.

Aplicada y fiestera

Durante la entrevista, Irene Montero también habló de su adolescencia y de una personalidad en la que convivían la responsabilidad académica y las ganas de divertirse.

"Yo era bastante fiestera. Siempre he sido muy doña perfecta en cuanto a los estudios: me gustaba sacar buenas notas y no faltar a las tareas", reconoció.

Cumplir con sus obligaciones era, según explicó, la condición que se imponía antes de salir y disfrutar de su tiempo libre: "Pero una vez que tenía cumplida esa responsabilidad, a disfrutar", añadió.

Antes de desarrollar su carrera política, Montero estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y cursó posteriormente estudios de posgrado en Psicología de la Educación.

También trabajó como cajera en Saturn, una cadena de establecimientos dedicada a la venta de electrónica y electrodomésticos. Según el currículum publicado por el Parlamento Europeo, desempeñó ese puesto entre abril de 2010 y enero de 2011.

Su trayectoria profesional continuó después en el ámbito universitario. Entre 2013 y 2015 fue becaria del programa de Formación del Profesorado Universitario, antes de incorporarse plenamente a la actividad política.

Tarot y horóscopo

La entrevista permitió conocer igualmente algunas aficiones menos conocidas de la dirigente de Podemos. Entre ellas se encuentra su interés por el tarot y la astrología: "Me vuelve loca. Soy Acuario y es un tema que siempre me gusta comentar con las amigas. Sigo muchas cuentas sobre el tema, desde Esperanza Gracia al Horóscopo Negro", desveló.

La exposición pública también ha modificado aspectos cotidianos de su vida. Montero admitió que echaba de menos actividades tan habituales como caminar tranquilamente por la calle o desplazarse en transporte público: "Hace mucho que no doy un paseo ni me monto en el metro o en el autobús y lo echo de menos, siempre lo he utilizado mucho", afirmó.

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero. Europa Press

Montero también recordó cómo comenzó su relación con Pablo Iglesias. Ambos se conocían por tener amistades comunes vinculadas a la militancia política y habían coincidido previamente en algunos actos: "Yo conocí a Pablo porque teníamos amigos comunes debido a la militancia, habíamos coincidido en algún acto, pero nunca habíamos hablado. De hecho, no me caía especialmente bien", confesó.

También la exdirigente de Podemos habló de su padre, fallecido mientras ella estaba embarazada. Aunque llegó a conocer la noticia del embarazo y supo que iba a tener dos nietos, murió antes de poder conocerlos.

Irene explicó que su padre trabajaba como mozo de mudanzas y que mantenía con él una relación cercana: “Le echo mucho de menos. En cuanto a mi profesión, él hubiera sufrido muchísimo, me hubiera defendido a capa y espada”, manifestó.

La maternidad y su trayectoria pública también han cambiado, según reconoció, su manera de valorar el tiempo y las relaciones personales.

Al hablar de cómo imaginaba su futuro, no puso el foco en nuevos cargos o responsabilidades políticas, sino en la posibilidad de permanecer cerca de las personas que considera importantes: "Sobre todo espero estar con mi gente más querida. Mi trabajo me ha hecho valorar lo más importante de la vida: los amigos, la lealtad, quererse y pasar tiempo juntos, eso es lo que me veo haciendo principalmente", expresó.