Tensión entre Ayuso y Sánchez: comparecen por separado tras un frío saludo en el Puesto de Mando de los incendios

Pedro Sánchez saluda a Ayuso, este sábado durante su visita al Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos (Madrid). Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso han visitado el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos para seguir la evolución de los incendios en Madrid. Más de 60.000 personas han sido evacuadas y once municipios afectados, incluyendo los recientes Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real. Sánchez y Ayuso han comparecido por separado y el presidente ha pedido un pacto de Estado para abordar los incendios, que ya afectan tanto a Madrid como a Ávila. La presidenta Ayuso ha calificado la situación como el peor incendio de la historia de Madrid, con el fuego afectando a unas 20.000 hectáreas y numerosos cortes de tráfico.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han visitado durante la mañana de este viernes el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos para conocer la evolución de los incendios forestales de Madrid, que han obligado a evacuar a más de 60.000 personas y han calcinado miles de hectáreas.

Tras un breve saludo, Ayuso y Sánchez han comparecido ante los medios de comunicación por separado,a pesar de encontrarse en el mismo puesto de control ubicado en la localidad de Cenicientos

Sánchez ha hablado ante las cámaras hacia las 10.30 horas de este sábado. Tras su intervención, el presidente del Gobierno se ha retirado.

Por su parte, durante su intervención, la presidenta madrileña ha pedido "paciencia" y a los vecinos que no "se acerquen a las zonas afectadas por el fuego".

También ha confirmado que "Cadalso de los Vídrios y Rozas de Puerto Real" son los dos nuevos municipios evacuados.

La presidenta ha asegurado que el perímetro del fuego se sitúa entorno a las 20.000 hectáreas, aunque todavía hay que descartar "zonas internas".

Aun así, la presidenta ha informado de que la cifra de los terrenos afectados es todavía "imprecisa".

El presidente Pedro Sánchez, este sábado durante su visita al Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos (Madrid). Efe

Los trabajos se centran ahora, según ha afirmado Ayuso, en evacuar a los ciudadanos y sobre todo a las personas vulnerables.

Tras la intervención de Ayuso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que el municipio de Cenicientos también va a ser evacuaco.

Cabe recordar que en este municipio se había establecido el Puesto de Mando Avanzado, que se trasladará. De este modo los municipios evacuados se elevan a once.

Por otro lado, durante su intervención durante la mañana del sábado, Pedro Sánchez ha pedido "un pacto de Estado" para atajar los incendios y ha informado de que los fuegos de Madrid y Ávila "se van a fusionar en uno solo", por lo que se "unificará el mando de la emergencia" de aquí en adelante.

Sánchez ha pedido que los ciudadanos "sigan siempre" los canales "oficiales" para mantenerse informados y ha afirmado que el objetivo principal es "salvaguardar vidas" y "luchar contra los incendios".

El presidente del Gobierno también ha informado de que durante la jornada del sábado llegará ayuda de Grecia e Italia para hacer frente a los incendios que se han convertido en una emergencia nacional.

Por otro lado, Sánchez ha detallado que este fin de semana hay "una ventana de oportunidad" para controlar este incendio que se ha fusionado, a pesar de que la situación sigue siendo "compleja".

Pero lo cierto es que la emergencia provocada por los grandes incendios que afectan a Madrid y Ávila continúa sin remitir.

Aunque las llamas han perdido intensidad durante la noche, el fuego sigue activo y mantiene desalojos y confinamientos en numerosas localidades.

Además, permanecen 13 cortes de tráfico en 10 carreteras, mientras la situación también afecta a distintos puntos de Guadalajara.

Hasta el momento, las localidades desalojadas son Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo.

Se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado.

Ante la magnitud del desastre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este episodio como "el peor incendio de la historia" de la región y ha reconocido que algunos focos llegaron a sobrepasar la capacidad de respuesta de los dispositivos de extinción.